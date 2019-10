El constitucionalisme surt als carrers per dir "prou" a l'independentisme

El constitucionalisme es manifesta aquest diumenge 27 d'octubre a Barcelona per dir "prou" al procés independentista, en una mobilització convocada per Societat Civil Catalana (SCC) el dia després que entitats i partits sobiranistes es manifestin per rebutjar la sentència de l'1-O .





Sota el lema 'Per la concòrdia, per Catalunya: Prou! ", La manifestació comença a les 12.00 hores a la cruïlla de Passeig de Gràcia amb Provença i avança pel passeig fins al carrer Aragó, on hi ha instal·lat un escenari i se celebra un acte, i SCC crida a anar de blanc com a símbol de pau.





Imatge de la manifestació de SCC el 2017 a Barcelona.





Aquesta manifestació pretén emular les mobilitzacions que va convocar SCC a Barcelona durant la tardor de 2017 després de l'1-O i la declaració d'independència, especialment la del 8 d'octubre, i que l'entitat i el constitucionalisme reivindiquen com la primera vegada que els catalans contraris a la independència van sortir al carrer.





Consideren que en aquestes manifestacions es va demostrar que, segons ells, la majoria de la societat catalana està en contra del procés independentista, ja que fins llavors el sobiranisme era qui monopolitzava les mobilitzacions a Catalunya.





En els últims mesos, SCC havia dit que no pretenia tornar a convocar grans manifestacions i que apostava per rebaixar la tensió a Catalunya per afavorir la convivència, però havia avisat en diverses ocasions que sí que cridaria a mobilitzar-se si l'independentisme tornava a "la via de la confrontació, el desbordament i la insurrecció ", va dir el president de l'entitat, Fernando Sánchez Costa, en un acte fa dues setmanes.





Segons ells, després de la sentència del Tribunal Suprem, amb els aldarulls en les protestes contra la decisió i la reiteració del president de la Generalitat, Quim Torra, i dels partits independentistes de la seva intenció de tornar a exercir l'autodeterminació, la situació actual és semblant a la de tardor de 2017, pel que veuen necessari sortir al carrer.





"És evident que han passat coses molt greus que calia una resposta al carrer", va afirmar el vicepresident de SCC, Àlex Ramos, en roda de premsa el dimarts, establint un paral·lelisme entre octubre de 2017 i octubre de 2019.





Així, SCC crida a tots els catalans "que defensen la democràcia, la serenitat, que defensen construir un futur millor, l'estat de dret, el marc estatutari i constitucional, a sortir al carrer ia dir prou al clima de violència, a la confrontació, a la ruptura ", i també conviden a manifestar-se als ciutadans que en algun moment s'han acostat al sobiranisme però que estan cansats del procés independentista.





PROTAGONISME DE LA SOCIETAT CIVIL





L'entitat vol donar el protagonisme de la manifestació a la societat civil i el il·lustrarà en la capçalera, que estarà formada per membres de la Junta Directiva de SCC i per líders d'altres entitats constitucionalistes que donen suport a la marxa, cosa que difereix de les manifestacions de SCC de 2017, on a la capçalera hi havia els principals líders dels partits constitucionalistes.





Això respon a l'objectiu de l'entitat de no interferir en la campanya electoral del 10N, que començarà pocs dies després de la manifestació, i també volen evitar que els partits intentin aprofitar-se d'aquesta mobilització i utilitzar-lo electoralment.





A més d'evitar la presència de polítics a la capçalera, l'acte posterior també va tenir "un to polític reduït", va afirmar Sánchez Costa en una entrevista de Rac 1 el divendres 25 d'octubre.





Fonts de l'entitat han explicat a Europa Press que l'acte es basa en la lectura d'un manifest per part del president de SCC i membres de l'entitat, i l'emissió de quatre vídeos: un protagonitzat per l'exministre del PP Josep Piqué, un altre per l'excomissari de la UE i exdirigent socialista Joaquín Almunia, un altre per l'exsecretari general del PCE Paco Frutos, i un altre per l'escriptora i consellera de Cultura de la Comunitat de Madrid per part de Cs Marta Rivera.





CASAT, RIVERA I BORRELL





Tot i la voluntat de reduir el protagonisme polític, l'entitat sí que ha convidat a assistir a dirigents de Cs, PSC, el PP, de l'entorn del regidor de BCN Canvi Manuel Valls i de formacions catalanistes contràries a l'independentisme com la Lliga Democràtica, però no a Vox: "Hem convidat a tots els que defensen la democràcia, la Constitució i l'autogovern de Catalunya", va explicar Sánchez Costa.





Entre els assistents que ja han confirmat la seva participació destaquen el ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, i el de Foment, José Luis Ábalos, per part del PSOE; el líder del PP, Pablo Casado, i el de Cs, Albert Rivera.





A més, els populars estan representats per la portaveu al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, i el president del PP català, Alejandro Fernández; Cs per la portaveu al Congrés, Inés Acostades, i la líder a Catalunya, Lorena Roldán; el PSC pel seu primer secretari, Miquel Iceta; i també assistirà l'exprimer ministre francès i regidor a Barcelona Manuel Valls.