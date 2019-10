El PP, a la caça del vot de les dones i d'atraure els joves

El PP està veient com puja la seva intenció de vot mentre cau la del PSOE, s'enfonsa la de Ciutadans i només Vox aconsegueix pujar una mica, per això, segueix la seva caça de vots per ampliar la seva base electoral per intentar donar el 'sorpasso'. Per a això, l'equip de Pablo Casado ha decidit modificar una mica la seva estratègia i dirigirà a un altre sector de la població que sembla allunyat dels populars: les dones i els joves de menys de 30.













Els posicionaments de Casado, properes a les de Vox, en les passades eleccions en matèria de violència de gènere han desmobilitzat bona part de l'electorat femení de centre dreta. La intenció de Casado és recuperar aquest vot que es pot tornar a abstenir en aquesta repetició electoral per això ha intentat animar les dones del Partit Popular ha que parlen amb les possibles votants, que les motiven i mobilitzin per aconseguir el seu suport. El líder del PP vol que no es desaprofiti cap moment, cap trobada amb dones per cridar-les a votar.





Un altre dels vots que més preocupa al partit de Casado és la fuga de vots de la joventut de dretes. Vox amb el seu posicionament més radical, més a l'extrema dreta, però també amb un major ús de les xarxes socials sembla ser el partit conservador que més atrau els joves menors de 30 amb aquesta ideologia. Això no farà que el PP decideix tornar a escorar cap a l'extrema radical, sinó que el missatge de Casado als seus companys de partit és que s'apropin als joves per explicar-los la seva política econòmica i d'ocupació per al futur del país.





I perquè això funcioni, els populars veuen necessari focalitzar el seu missatge contra un només candidat i l'elegit per Casado és Pedro Sánchez. Amb Ciutadans que cau per si sol i Vox ja situat en l'extrem, on en el seu dia es va situar Podem a l'esquerra espanyola, el líder del PP veu com el bipartidisme pot ser la clau i que té possibilitats de debilitar el president del Govern a funcions.





L'estratègia va ser distanciar de la resta de partits de dretes per situar-se com l'única alternativa al partit socialista, i en concret al seu candidat. Per això ha decidit que no va a utilitzar ni a Franco ni la corrupución del PSOE ja que podria salpicarle a Casat i parlar dels comptes pendents del govern de Sánchez amb les comunitats autònomes.