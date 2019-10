Calvo admet que el PSOE està fent un "exercici d'equilibri i de ponderació" amb Catalunya

La vicepresidenta del Govern en funcions, Carmen Calvo, ha insistit aquest diumenge 27 d'octubre, en un acte de campanya celebrat a l'IES Bendinat, a Calvià, que "el PSOE sempre ha estat del costat del diàleg dins del compliment de la Constitució" .





En aquest sentit, Calvo ha dit que la formació ho va demostrar "quan hi va haver una crisi" i van donar el seu suport "a prendre mesures extraordinàries com el 155". El PSOE està fent un "exercici d'equilibri i de ponderació", ha afegit. Tot davant "una situació molt costosa per als interessos de socials i econòmics".

















Així mateix, ha explicat que "el dany que Catalunya està rebent s'ho està fent l'independentisme" i ha lamentat que "la ultradreta ajuda gens a això" atès que, segons les seves paraules, "utilitza a Catalunya per fer política a la resta del territori ".





Per aquest motiu, la vicepresidenta en funcions, ha opinat que "per restaurar desencontres" a Catalunya, "la Catalunya independentista, que ni tan sols arriba a la meitat de suports, ha de respectar a l'altra meitat majoritària".





UNIDES PODEM I MEMÒRIA HISTÒRICA





D'altra banda, Calvo s'ha referit a Unides Podem ia la memòria històrica.

De la formació liderada per Pablo Iglesias, ha criticat que "dediquen el 90 per cent en anar en contra de l'esquerra majoritària d'aquest país" i ha advertit que "es posen el GPS i agafen el rumb o ho pagaran".





Pel que fa a la memòria històrica, ha assegurat que els socialistes "no tenen problema amb què els cridin vermells i no els importa que els recordin als que, amb les seves sigles o sense, van donar la vida per una Espanya que havia de ser moderna i progressista ".





Finalment, ha dit que "si la dreta no els vol acompanyar en la memòria seran responsables de la seva desmemòria". No obstant, ha conclòs "als socialistes no ens la van treure".





A l'acte també han estat presents la secretària general del Partit Socialista de Balears (PSIB) i presidenta del Govern balear, Francina Armengol; el candidat socialista per Balears al Congrés dels Diputats, Pere Joan Pons; el candidat socialista per Balears al Senat, Cosme Bonet; i el batle de Calvià, Alfonso Rodríguez.