Argentina aposta de nou pel kirchnerisme

El candidat 'kirchnerista', Alberto Fernández, ha guanyat les eleccions presidencials que han tingut lloc aquest diumenge a l'Argentina sense necessitat de celebrar una segona volta, derrotant així a l'actual mandatari, Mauricio Macri, segons els primers resultats oficials.





Els principals candidats del kirchnerisme celebarn seva victoria./ FOTO: @FrenteDeTodos





Amb el 97,2% dels vots escrutats, el candidat del Front d'Tots ha obtingut el 48,1% de lois vots, mentre que el partit del candidat oficialista, Junts pel Canvi, s'ha quedat amb el 40,4% .





Les dades han sorprès a tots per igual, mentre els kirchneristes esperaven una victòria molt més aclaparadora amb una diferència superior al 10 i fins i tot al 15% respecte a Macri, des Junts pel Canvi encara mantenien l'esperança de poder anar a segona volta. Tot i així, no són unes males xifres per l'encara president de l'Argentina que ha remuntat 7,5% respecte a les Primàries obertes, simultànies i obligatòries (PAS) del passat mes d'agost on Fernández va obtenir un 47,79 per cent i Junts pel Canvi un 31,8 per cent.





Però tots dos partits també tenen molt a celebrar. Tot i la derrota de Macri a la presidència, el seu candidat a governador (alcalde) a la Ciutat Autònoma de Buenos Aires (CABA), Horaci Rodríguez Larreta s'ha imposat amb un aclaparador 55,9% enfront del candidat peronista Matías Lammens Nuñez que amb prou feines ha obtingut el 35,1%.





Per la seva banda el partit justicialista ha fet el mateix a la província de Buenos Aires on el que va ser ministre d'Economia i Finances Públiques en l'anterior govern de Cristina Fernández de Kirchner (ara vicepresidenta), Axel Kicillof, ha aconseguit el 52,3% dels vots, enfront de l'aposta de Macri, Maria Eugènia Vidal, que a penes ha aconseguit un 38,4%, castigada per la gestió que ha fet ella i el govern de Macri en els últims quatre anys.





CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES





I si abans de la jornada electoral, el divendres 25 d'octubre el dòlar va acabar tancant la jornada a 65 pesos, quan va començar a fer-se oficial la victòria kirchnerista el Banc Central argentí va decidir prendre una altra mesura dràstica i és posar-li el tan temut "cep" a dolar, una mesura molt criticada per Macri però que és la segona vegada que utilitza.





Si després de les PAS, es va decretar un restricció de compra a 1.000 dòlars al mes, des d'aquest 28 d'octubre l'limitació arriba als 200 dòlars mensuals, una mesura que pot tenir un fort impacte en la societat argentina. I falta per veure la reacció de la borsa davant els resultats.





Davant d'aquests resultats, l'actual president argentí, Mauricio Macri, ha informat que va a reunir-se amb el candidat peronista a la Casa Rosada per gestionar la transició d'aquest canvi de govern que s'ha de produir a finals d'any.