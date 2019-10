Junqueras a Iceta: "Que vinguin a la presó a explicar-me què hi ha de just en aquesta sentència"

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha reptat el líder del PSC, Miquel Iceta, al fet que el vagi a visitar a la presó de Lledoners (Barcelona) on es troba pres després de l'1-O: "Si tenen la consciència neta, que vinguin a la presó a explicar-me què hi ha de just en aquesta sentència, mirant-me als ulls i mirant als ulls de les nostres famílies i amics ".





"Vindràs, Miquel? Diuen teus amics del (Tribunal) Suprem que tens 13 anys per decidir-", ha escrit Junqueras en referència als 13 anys als quals ha estat condemnat, en una carta a Iceta publicada al digital 'El Nacional'.





A més, li ha retret que el 2012 avalés un referèndum d'independència, segons ell, i que ara mentre els líders independentistes són a la presó, el PSC es passegi "una vegada més, al costat de la dreta que es nega a condemnar el franquisme i que pacta amb l'extrema dreta ", ha dit en referència a l'assistència dels socialistes a la manifestació de Societat Civil Catalana de diumenge.





"Aquest país l'hem de poder fer entre tots i totes, assumint la voluntat de la majoria, i no empresonant les idees, retallant els drets i llibertats i negant, a les catalanes i els catalans, ser el que democràticament i pacífica vulguin ser" , ha afegit el dirigent republicà.





Junqueras ha assegurat que els republicans van precipitar la fi del Govern de Mariano Rajoy (PP), i que llavors el conjunt de demòcrates catalans, en les seves paraules, van oferir una oportunitat al PSOE i PSC per obrir un procés de diàleg franc i serè per parlar de tot: "Només hem rebut un creixent menyspreu. Fins quan?".





Amb tot, ha insistit que tot i la presó, han mantingut la porta oberta del diàleg: "Mai ens hem aixecat de la taula (de diàleg). Mai".