El Parlament britànic rebutja de nou l'avançament electoral proposat per Boris Johnson

El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha rebut aquest dilluns un nou revés al Parlament i ha anunciat la seva intenció de proposar el 12 de desembre per a la celebració d'eleccions anticipades, tal com suggerien els partits minoritaris de l'oposició.





Els comicis, si finalment es convoquen, es convertiran en un plebiscit sobre el nou Acord de Retirada de la UE pactat per Johnson i Brussel·les i que no compta de moment amb el suport suficient a Westminster per a la seva ratificació, en particular després que aquest dilluns Johnson acceptés la pròrroga del termini per a la sortida del bloc fins al 31 de gener.









El Govern de Johnson ha presentat una moció per a la convocatòria d'eleccions anticipades, però ha estat derrotada en obtenir només 299 vots favorables, lluny dels 434 vots necessaris, dos terços de la Cambra dels Comuns.





"No permetré que continuï aquesta paràlisi. D'una manera o altre hem de seguir endavant amb les eleccions (...). Aquesta Cambra no pot seguir tenint al país com a ostatge", ha afirmat Johnson, que creu que el Parlament s'ha convertit en un òrgan "disfuncional".





"Ha arribat el moment que els votants puguin pronunciar-se sobre el (nou) acord (de retirada) i reemplacin aquest Parlament disfuncional per un nou Parlament que pugui tirar endavant el Brexit i que el país pugui avançar", ha reblat.





Aquesta és la tercera vegada que la proposta de Johnson per convocar eleccions és derrotada al Parlament, però el mateix 'premier' presentarà una nova moció aquest mateix dilluns per l'avançament electoral amb les condicions plantejades pel Partit Liberal Demòcrata i el Partit Nacionalista Escocès, el que podria incrementar les seves opcions d'èxit.





El principal escull podria ser la data, ja que la posició de liberals i nacionalistes escocesos és la de convocar eleccions anticipades per al 9 de desembre.





A la primera votació, el Partit Laborista, principal formació de l'oposició, ha optat per abstenir-se, fent inviable en la pràctica que tirés endavant.





Després de l'última proposta de Johnson, el líder laborista, Jeremy Corbyn, ha indicat que "estudiaran i analitzaran" la proposta que es presentarà dimarts i ha subratllat que la seva principal preocupació és evitar un Brexit sense acord.





"Esperem una decisió clara i definitiva que deixi la sortida sense acord completament fora de la taula i que no hi hagi risc que aquest primer ministre incompleixi la seva paraula --té certa experiència-- i tregui a aquest país de la UE sense acord sabent el mal que faria a l'ocupació i les indústries d'aquest país", ha argumentat.