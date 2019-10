Un estudi revela la tragèdia del suïcidi entre els metges espanyols

Un estudi pioner del Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM) ha analitzat, per primera vegada a Espanya, l'esperança de vida i les causes de mort dels metges espanyols.





Consultant les dades del registre dels col·legis de Metges, del propi CGCOM i de l'Institut Nacional d'Estadístiques (INE) --no inclou dades del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona--, l'estudi, realitzat al llarg de tres anys de treball, ha detectat dades alarmants sobre el nombre de suïcidis entre els facultatius.





El percentatge de suïcidis és superior a la població mèdica (mitjana de 1,3%) respecte a la població general (mitjana de 0,8%). Durant els anys observats, la mitjana es manté estable a la població general. En canvi, entre els metges, el percentatge sobre el total de morts oscil·la entre un mínim el 2007 del 0,47%, fins a arribar el 2013 gairebé el 2% sobre el total de defuncions. Si desagreguem per sexes, les mèdiques tenen un percentatge de suïcidi 7,5% més gran que les dones de la població general.









Si bé en els metges homes el suïcidi i els accidents de trànsit són majors en percentatge que en homes de la població general (28,9% enfront de 27,4% i 23,2% enfront de 20,8% respectivament), aquest percentatge és molt més accentuat en dones mèdiques pel que fa a dones de la població general; en suïcidi el 45,8% enfront del 37,2%, i a accidents de trànsit el 24,1% enfront del 21,7%.





Aquestes dades contrasten amb la taxa bruta de mortalitat en el sector sanitari, que és 4,8 metges per 1.000 habitants enfront de 12,3 de la població en general. Quines són les causes d'aquest increment en la taxa de suïcidi si la mortalitat general entre els facultatius és inferior al d'altres professions?





ALARMA PELS SUÏCIDIS





Si bé els investigadors no han analitzat les causes després de les morts per suïcidis, el col·lectiu mèdic ha alçat la veu en repetides ocasions sobre l'estrès a què es veuen sotmesos en el seu lloc de treball.





L'augment de les agressions als ambulatoris o la sobrecàrrega de treball són una llosa psicològica que impacta de manera important sobre una pota de l'Estat del Benestar que encara s'està recuperant de les retallades motivats per la crisi de 2008.





L'estrès com a possible factor després de l'increment dels suïcidis en el sector també podria estar darrere de la major incidència de morts produïts per accidents de trànsit (0,9% entre els metges i 0,6% entre la població en general).