El CaixaForum explora el vincle entre fotografia i ciutat

El CaixaForum de Barcelona acull des d'aquest dijous i fins al 8 de març l'exposició 'Cambra i ciutat. La vida urbana a la fotografia i el cinema 'en la seva primera col·laboració amb el Centre Pompidou de París (França), un assaig sobre el "vincle entre fotografia i ciutat" en un recorregut històric i temàtic a través de la fotografia urbana entre 1910 i 2010.









En roda de premsa aquest dimecres, el comissari, Florian Ebner, responsable del Departament de Fotografia del museu francès, ha considerat que l'exposició és una autèntica "obra col·lectiva", en la qual té lloc un diàleg entre els fotògrafs internacionals i els espanyols.





A través de 244 obres de 80 creadors, l'exposició inclou obres d'Henri Cartier-Bresson, Paul Strand, Man Ray, Brassaï, Robert Doisneau, William Klein, Joan Colom, Pilar Aymerich, Francesc Català-Roca, Manel Armengol, Carlos Pérez de Rozas i Leopoldo Pomés, entre d'altres.





L'exposició és un "assaig visual" amb una lectura sobre la transició a la modernitat on el que per als primers fotògrafs resulta pintoresc, com el retrat de vagabunds, s'intercanvia amb una fotografia més crítica, ha relatat.





A mesura que avança el segle "hi ha una aproximació més àcida i corrosiva en comparació de com eren els anys 20 i 30", ha detallat el comissari, que ha organitzat l'exposició en deu àmbits temàtics.





El relat va des de l'eufòria de la modernitat en els anys 20 amb les ciutats verticals fins a les ciutats globals i virtuals, una història de cent anys en què passa per escenes pintoresques i proletàries de principis de segle, l'Espanya dels anys 30, al París humanista després de la Segona Guerra Mundial i la marginació moderna dels anys 60.





També retrata les ciutats rebels de la Guerra Freda, les ciutats com a escenari de cinema, les ciutats horitzontals d'extraradi i les ciutats reflexives que replantegen els seus espais.

Ebner ha destacat que l'exposició constata el camí "cap a alguna cosa més crític", passant de les eufòriques ciutats verticals de gratacels a ciutats horitzontals en què és necessari redefinir l'espai públic.





La directora general adjunta de la Fundació Bancària La Caixa, Elisa Durán, ha destacat que aquesta exposició és la primera fruit de l'acord amb el museu, en un "veritable homenatge a la fotografia" que tracta d'explicar la història del segle XX i principis del segle XXI a través de les ciutats de la mà de la imatge.