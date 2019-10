Leopoldo López fa sis mesos que es troba a l'ambaixada espanyola

L'opositor veneçolà Leopoldo López, que va estar empresonat a Caracas durant gairebé tres anys i mig i dos més en arrest domiciliari, fa sis mesos que es troba confinat a la residència de l'ambaixador espanyol a Veneçuela, sense cap indici que la seva situació, com la del país, pugui canviar.





"És una mena d'empat catastròfic, ningú no aconsegueix desnivellar la situació, però és un empat enganyós perquè el poder institucional el té Nicolás Maduro", resumeix l'investigador associat del Reial Institut Elcano Rogelio Núñez.









El passat 30 d'abril, López va ser alliberat per un "indult presidencial" de Juan Guaidó, president de l'Assemblea Nacional que Espanya i més països reconeixen com el president interí del país. Guaidó va fer una crida a la revolta de les forces armades però no es va produir i López, acompanyat de la seva dona, Lilian Tintori, i la seva filla petita, va anar a l'ambaixada de Xile i després a l'espanyola.





A principis de juny, Tintori, que té passaport italià, va viatjar amb la nena a Madrid, on ja es trobaven els seus dos fills grans. No obstant això, López continua a la residència de l'ambaixador espanyol, en les mateixes condicions en què va entrar fa sis mesos, és a dir, com a hoste de l'ambaixador, Jesús Silva, i amb una limitació de la seva activitat política, recorden fonts diplomàtiques.





EL GRAN REFERENT DE PART L'OPOSICIÓ





Els investigadors coincideixen que López es manté com el "gran referent" d'una part de l'oposició, que està molt desunida. Mentre, va "perdent força" la figura de Guaidó, que va aconseguir unificar tots els sectors amb l'expectativa d'un canvi ràpid i amb una situació de feblesa del Govern veneçolà.





La decisió d'acollir López a l'ambaixada va suposar un pas més en l'excepcionalitat que regeix les relacions diplomàtiques entre Espanya i Veneçuela des de començament d'any. Espanya, com gran part dels països de la UE, no reconeix el mandat de Maduro perquè no va considerar democràtiques les eleccions del 2018.