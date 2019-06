La dona de Leopoldo López i la seva filla, a Madrid

El Govern espanyol ha informat aquest dimarts 4 de juliol de que l'esposa de l'opositor veneçolà Leopoldo López, Lilian Tintori, i la seva filla menor es troben a Espanya i que totes dues estan "en perfecte estat".





Tintori i la seva filla es trobaven allotjades a la Residència de l'Ambaixada d'Espanya a Veneçuela al costat de Leopoldo López des del passat 30 d'abril, quan aquest va ser alliberat del seu arrest domiciliari per forces lleials al president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Juan Guaidó, al qual Espanya i altres països reconeixen com a president encarregat.









Sobre López pesa una condemna de gairebé 14 anys de presó, però la seva dona no té cap càrrec. Així, fonts del Palau de la Moncloa han assenyalat que "en exercici de la seva llibertat de moviment", Tintori i la seva filla han vingut a Espanya "després d'abandonar la Residència de l'Ambaixada d'Espanya a Veneçuela, on romanien com a hostes".





Segons fonts de l'entorn familiar de López, el motiu fonamental del viatge de Tintori és reunir a la seva família, ja que els dos fills grans de la parella es trobaven ja a Espanya.





No obstant això, el Govern espanyol no ha donat més detalls sobre el viatge. Això sí, fonts del Ministeri d'Afers Exteriors, UE i Cooperació han assenyalat que Leopoldo López continua en la residència de l'ambaixador espanyol a Caracas.





Els pares de l'opositor, Leopoldo López Gil i Antonieta Mendoza, resideixen a Espanya i tenen nacionalitat espanyola des de desembre de 2015. De fet, López Gil ha estat elegit eurodiputat en les llistes del PP.





El Govern espanyol va concedir als pares de López la nacionalitat per "carta de naturalesa", una via completament discrecional que es reserva per a casos d'interès humà o social o per a persones a les quals els uneix un fort vincle amb Espanya. En 2016 la hi va concedir també a la germana del líder de Voluntat Popular, Diana López Mendoza, i al seu marit, Herman Sifontes.