El ministre en funcions d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Josep Borrell, ha afirmat aquest divendres que es va a limitar l'activitat política de l'opositor veneçolà Leopoldo López, acollit a la residència de l'ambaixador espanyol a Caracas des de dimarts, perquè "Espanya no va permetre que el seu Ambaixada es converteixi en centre d'activisme polític" per part de ningú.









En declaracions a periodistes a Beirut, Borrell ha detallat que López està "en una figura pràctica de l'avaluació o acollit a l'Ambaixada" i que "naturalment això implica també una limitació en la seva activitat política".





"Ahir (López) va tenir una trobada amb la premsa, però a partir d'ara això serà regulat d'acord amb les condicions que s'establiran a la seva estada, Espanya no permetrà que la seva Ambaixada es converteixi en un centre d'activisme polític", ha reblat el cap de la diplomàcia espanyola.





CONVERSES AMB ARREAZA





La situació de López ha estat objecte de converses de l'ambaixador espanyol, Jesús Silva, i del propi Borrell amb el seu homòleg, Jorge Arreaza.





Segons ha dit, se li ha deixat clar a Arreaza que López no ha de ser entregat a la Justícia veneçolana, sinó que serà considerat convidat a l'Ambaixada espanyola, però també que això implicarà limitar, a través de l'ambaixador, la seva activitat política, "d'acord amb les normes internacionals".





Així, el Govern espanyol prendrà "les mesures oportunes per regular la seva activitat" i, en aquestes condicions, confia que "Veneçuela va a respectar la immunitat diplomàtica del territori de l'Ambaixada espanyola".





El motiu és que el Tribunal Suprem veneçolà va emetre aquest dijous una ordre de recerca i captura contra López per violar la seva arrest domiciliari, després de ser alliberat dimarts per militars fidels al president de l'Assemblea Nacional, Juan Guaidó, reconegut per Espanya com a president encarregat. López es va refugiar a la tarda de dimarts amb la seva dona i la seva filla primer a l'Ambaixada de Xile i després a la residència de l'ambaixador espanyol.





Borrell ha qualificat de "cortès" la relació del Govern espanyol amb el Govern de Nicolás Maduro, "sabent que cadascú està en la posició en què està". Espanya no va reconèixer la reelecció de Maduro en les eleccions de maig de 2018 i no reconeix la seva actual mandat, sinó a Guaidó com a president encarregat perquè convoqui eleccions.





Borrell ha aprofitat per explicar que l'ordenament jurídic espanyol no recull la figura de l'asilat polític en una Ambaixada, de manera que López no ha demanat asil "perquè no ho ha pogut demanar", ja que d'acord amb la legislació espanyola l'asil "hi ha de sol·licitar-ho quan s'està en territori espanyol".