'House of the Dragon' serà el primer spin-off de 'Joc de Trons'

Després de la cancel·lació de la preqüela de 'Joc de trons' protagonitzada per Naomi Watts, HBO ha confirmat la produccció completa de 'House of the Dragon', una altra preqüela centrada en la Casa Targaryen, la dinastia més emblemàtica de l'aclamada sèrie.





Amb aquest moviment, l'estudi ha apostat pel projecte de Miguel Sapochnik, director habitual de la sèrie creada per Dave Benioff i D.B. Weiss, que explorarà els orígens de la casa a la qual pertany Daenerys i els seus primers dies a Ponent.