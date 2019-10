L'acampada de plaça Universitat supera les cent tendes

L'acampada de joves de la plaça Universitat de Barcelona "contra la repressió" supera el centenar de botigues, i ha programat durant la jornada de dijous taules de debat, xerrades, concerts i una assemblea.









Els joves han plantat tendes de campanya al centre de la plaça -on també hi ha una carpa de donació de sang- i en la calçada, tallant Gran Via, excepte un lateral per on passa el transport públic, i també s'han assegut a la confluència de la plaça amb Ronda Sant Antoni.





Els acampats van iniciar el dimecres l'acampada per reclamar la fi de la "repressió", l'amnistia dels empresonats, la recuperació de drets socials i que el Govern se sent a negociar un referèndum.