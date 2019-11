Junqueras assegura que la seva estada a la presó és només "una fase"

En preguntar si l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya va fer desistir al procés sobiranista, el president d'ERC, Oriol Junqueras, assenyala que "a l'octubre de 2017 no va acabar res. Estem a mitja partida i no tinc cap dubte que la guanyarem nosaltres ".





En una entrevista del diari 'Ara', Junqueras ha afegit que la independència de Catalunya és irreversible i que la seva estada a la presó és "una fase més en aquest camí a la llibertat".





Ha demanat sumar complicitats per celebrar un referèndum el resultat es pugui aplicar, i ha expressat que les eleccions del 10N són "una oportunitat per traslladar a l'àmbit institucional aquesta justa indignació", en referència a la reacció de l'independentisme a la sentència de l'1-O .





Sobre els disturbis en les protestes després de la sentència, ha dit que "hi ha coses molt més violentes, com enganxar cops de porra al cap", ha afirmat que hi ha hagut excessos policials tant de la Policia Nacional com dels Mossos d'Esquadra i ha demanat no criminalitzar la totalitat de la policia catalana.





"AMB AQUEST PSOE, IMPOSSIBLE"





Ha criticat al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, per, en les seves paraules, fer teatre: "Ara sembla que li toca fer de 'hooligan' espanyolista", i ha afirmat que Sánchez desitja un pacte amb el PP.





"Amb aquest PSOE és impossible que puguem anar enlloc", i ha afegit que la solució al conflicte català passa per la negociació.





Preguntat per si hi ha hagut un canvi d'estratègia d'ERC respecte al PSOE, ha defensat: "Hem aconseguit evidenciar que ni volia un govern progressista ni volia frenar la ultradreta ni volia diàleg.