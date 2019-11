Esquerra titlla de "neofeixista" a Ciutadans

El coordinador nacional d'ERC i vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat aquest diumenge 3 de novembre que els republicans aconsegueixin una victòria "per partida doble" en les eleccions generals del 10 de novembre guanyant més vots que el PSC a Catalunya i que Cs en el conjunt d'Espanya.













En un acte de les joventuts republicanes Jovent Republicà a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), ha afirmat que aquests comicis són una oportunitat per enviar a la irrellevància política a Cs, que ha titllat de partit "neofeixista i que només va néixer per crear divisió" .

Ha assegurat que ERC és el partit que representa el sobiranisme republicà i que defensa "els drets i les llibertats, i la independència de Catalunya com la via per aconseguir un país de drets i oportunitats per a tots".





Aragonès ha dit que aquests dies ja s'ha respost a la sentència de l'1-O a través de mobilitzacions, posicionaments institucionals i l'Assemblea de Càrrecs Electes, i que aquestes eleccions permeten donar "una resposta més".





UNA SENTÈNCIA DE "VENJANÇA"





"Hem de demostrar que qui decideix el futur d'aquest país no és ni el Tribunal Suprem ni el Codi Penal ni el Govern espanyol, sinó la ciutadania", i ha titllat la sentència de venjança.





També ha criticat la postura del PSOE en relació a la decisió del Suprem: "El partit socialista ha acabat, no només justificant, sinó celebrant aquesta sentència repressiva".





LA VISITA DEL REI





Sobre la visita del rei Felip VI a Barcelona aquest dilluns, Aragonès ha assegurat que el monarca "representa la continuïtat institucional" de la dictadura franquista, i ha retret que viatge a Catalunya per fer campanya electoral, segons ell.





La Junta Electoral Provincial (JEP) va avalar aquest diumenge que Felip VI i la Família Reial presideixin el lliurament de premis de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi) tot i fer-se durant la campanya electoral.





És una resolució en resposta a sengles peticions de JxCat i d'ERC perquè la Junta impedís l'acte.