Errejón acusa Esglésies ia Sánchez de donar una segona oportunitat a Vox

El candidat de Més País a la Presidència del Govern, Íñigo Errejón, ha acusat el president Pedro Sánchez (PSOE) i Pablo Iglesias (Unides Podem) de ser els responsables del "envalentiment" de Vox i PP, al·legant que convocant eleccions se'ls va donar una segona oportunitat.





Durant un acte de campanya davant d'uns 200 simpatitzants al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), ha cridat aa votar per desbloquejar la situació política, de la qual considera que l'únic beneficiari és Vox, pel que demana votar de manera diferent per aconseguir un resultat diferent.





Iñigo Errejón al CCCB. / FOTO: @MasPais_Es





"L'única opció política que es presenta a aquestes eleccions que no vol formar part del bloqueig, del joc de les cadires, dels vetos creuats, de les línies vermelles, i que no vol formar part de la irresponsabilitat, és Més País", ha assegurat.





Ha demanat a la ciutadania a activar davant la irresponsabilitat de les formacions polítiques en no formar govern, ha dit, i ha criticat el lema de campanya del PSOE: "¿ 'Ara sí' vol dir que canviaràs una mica del que vas fer malament en les últimes eleccions i en el procés de negociació dels últims mesos o que tornaràs a fer el mateix? ".





"Sánchez no assegura que no es tornin a repetir les eleccions i Podem no assegura que no tornarà a ensopegar en la mateixa pedra. Ho dic alt i clar: no se'ls pot deixar sols. Cal una opció de desbloqueig garanteixi que de la victòria progressista, si tots ens mobilitzem, surt un govern progressista ", ha clamat.





I ha demanat a Sánchez que no tingui por a la dreta perquè es necessita un govern valent que emprengui el camí de la solució política que passa pel diàleg, i que "no s'espanti davant la defensa d'una solució en un sentit federal".





Geraldes, EL CANDIDAT DE BARCELONA





El cap de llista de Més País per Barcelona, Joan Antoni Geraldes, ha explicat que Més País és una candidatura nascuda de la impugnació que no accepta el joc de la política, i ha insistit que "primer va el poble i després els interessos de els partits i de les sigles ".





Pel que fa a Catalunya, ha sostingut que el que realment li preocupa són les cues als hospitals i les taxes de les universitats, i ha exigit arribar a un acord: "Més País ha vingut a representar, especialment a Catalunya, als quals es han vist marginats i orfes en els últims temps ".





El número tres de la candidatura d'Més País per Barcelona al Congrés, Raimundo Viejo, ha considerat fonamental trobar el punt comú en la societat catalana, que passa per un consens que no pot ser qualsevol, segons ell: "La solució és tornar a ser un sol país i des d'aquí entendre que hi ha possibilitat d'entesa ".





POLÍTIQUES PÚBLIQUES





La número dos de per Barcelona al Congrés, Berta Ballester, ha considerat intolerable la repetició electoral i "incomprensible per a la gran majoria de la ciutadania", ha instat a donar prioritat als interessos de la majoria per sobre dels interessos de partit, i ha retirat que es necessita un govern progressista i una transició ecològica basada en la justícia social.





La portaveu i responsable de campanya de Més País, Rita Maestre, veu una tremenda irresponsabilitat en els tradicionals partits progressistes, i creu que és la raó principal per la qual s'ha posat en marxa Més País: "Som aquí per fer el que altres no han sabut fer. Polítiques públiques ".





La consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana, Mireia Mollà, ha demanat centrar-se en el 'què', que els partits expliquin què els ha conduït a no pactar i què demanen a la gent amb el 10N que ells no han pogut solucionar: "El 'què' marca la diferència o la distància i és un element que m'agradaria que per fi poguéssim resoldre".