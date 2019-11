Puigdemont, més euroescèptic

L'independentisme català s'ha caracteritzat, entre altres coses, per la seva insistència en què sortir d'Espanya no implicaria necessàriament sortir de la Unió Europea. No obstant això, hi ha un sector sobiranista que comença a veure amb escepticisme la necessitat de formar part d'aquest espai comú.









Es tractaria d'un sector que tindria entre els seus líders Carles Puigdemont, actualment residint a Waterloo.





L'expresident de la Generalitat apareix més ara en mitjans de comunicació russos, en els quals destaca que la Unió Europea permet que un Estat membre, Espanya, empri "la violència contra els seus ciutadans".





Puigdemont sembla allunyar-també d'algunes postures de la UE, com l'annexió el 2014 de la península de Crimea per part dels russos.





Aquest gir guarda relació amb la recerca de la internacionalització del conflicte català.





Anteriorment, centrava les seves crítiques a Madrid i l'Estat espanyol, però ara també censura la postura de la UE, que ell considera que és tèbia.