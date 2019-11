Condemnen Uralita a pagar 3,5 milions a 14 veïns de Cerdanyola del Vallès i Ripollet

L'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat l'empresa Uralita a pagar 3,5 milions d'euros d'indemnització a un grup de 14 veïns de Cerdanyola del Vallès i de Ripollet (Barcelona) afectats per l'exposició a l'amiant provinent de la fàbrica dedicada a la manufactura de productes derivats del fibrociment que la multinacional va mantenir operativa entre 1907 i 1997 a Cerdanyola.





El col·lectiu de veïns, representats pel Col·lectiu Ronda, es va veure afectat per la inhalació de fibres d'asbest en el seu àmbit domèstic encara que no van mantenir relació laboral amb l'empresa, bé perquè convivien amb familiars que treballaven a la factoria i acudien al seu domicili amb la roba de treball impregnada d'amiant, o per tenir fixada la residència o lloc de treball prop de la planta, ha informat Col·lectiu Ronda en un comunicat.









La sentència exposa que Uralita, "coneixent el perill que comportava la utilització i inhalació de fibres d'jament, no va actuar amb la diligència exigible a emetre sense el control adequat a l'ambient exterior les fibres d'amiant de la seva explotació industrial".





I afegeix: "Incorrent en responsabilitat civil de caràcter extracontratual pels danys causats a les poblacions circumdants de Cerdanyola i Ripollet en inhalar els seus habitants les fibres de jament emeses a l'ambient exterior sense el degut control".





L'Audiència de Madrid confirma així la resolució prèvia del jutjat de primera instància número 5 de la capital espanyola.