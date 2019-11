Un estudi confirma que el somni profund ajuda a calmar els estats d'ansietat

Investigadors de UC Berkeley (Estats Units) han descobert que el somni profund ajuda a calmar els estats d'ansietat, ja que ajuda a reorganitzar les connexions cerebrals, de manera que sempre que s'adormi profundament tots els dies servirà com un ansiolític natural.





Les troballes, publicats a la revista 'Nature Human Behavior', proporcionen un dels vincles neuronals més forts entre el somni i l'ansietat obtinguts fins a la data. "El nostre estudi suggereix que el somni insuficient amplifica els nivells d'ansietat i, per contra, que el somni profund ajuda a reduir aquest estrès", han dit els experts.





En una sèrie d'experiments amb ressonància magnètica funcional i polisomnografia, entre altres mesures, els van escanejar els cervells de 18 adults joves mentre veien vídeos emocionants després d'una nit de son i novament després d'una nit d'insomni. Els nivells d'ansietat es van mesurar després de cada sessió.









Després d'una nit sense dormir, els escàners cerebrals van mostrar un tancament de l'escorça prefrontal medial, que normalment ajuda a mantenir l'ansietat sota control, mentre que els centres emocionals més profunds del cervell estaven hiperactius.





Després d'una nit completa de son, durant la qual les ones cerebrals dels participants es van mesurar a través d'elèctrodes col·locats al cap, els resultats van mostrar que els seus nivells d'ansietat van disminuir significativament. "El somni profund havia restaurat el mecanisme prefrontal del cervell que regula les nostres emocions, disminuint la reactivitat emocional i fisiològica i evitant l'escalada d'ansietat", han explicat els investigadors.





Posteriorment, els investigadors van replicar els resultats en un estudi d'altres 30 participants, en els quals es va tornar a observar que els havien tingut un somni més profund tenien nivells més baixos d'ansietat durant el dia.





"Les persones amb trastorns d'ansietat solen dir que dormen malament, però poques vegades es considera la millora de la son com una recomanació clínica per reduir l'ansietat." El nostre estudi no només estableix una connexió causal entre el somni i l'ansietat, sinó que identifica el tipus de son profund que necessitem per calmar el cervell ansiós", han conclòs.