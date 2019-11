Tsunami Democràtic i Puigdemont comparteixen proveïdors d'Internet

La plataforma Tsunami Democràtic, que ha liderat diverses mobilitzacions independentistes i el domini tsunamidemocratic.cat ha estat suspès pels tribunals, usa proveïdors d'Internet que són els mateixos que els que han fet servir algunes entitats de l'expresident Carles Puigdemont.













Puigdemont ha negat tenir cap relació amb Tsunami, el moviment anònim que va motivar l'aturada de l'aeroport del Prat i que prepara noves accions amb motiu de les eleccions generals del 10 de novembre.





Si bé no reconeixen tenir relació, si fan servir els mateixos proveïdors informàtics. L'entorn digital d'un i altre tenen molts paral·lelismes.





El domini tsunamidemocratic.cat va ser registrat a través de l'empresa canadenca Tucows, informa 'El Confidencial'.





És la mateixa empresa que va fer servir l'entorn de Puigdemont per crear defensaexili.org, un web en què va demanar als seus seguidors recursos econòmicos, així com CATGlobal.be, relacionada amb el Consell per la República, o republica.cat, que porta directament al web del Consell.