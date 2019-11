Repassa les polítiques clau dels programes electorals del 10-N

El PSOE promet per a les eleccions del proper 10 de novembre mesures com blindar el sistema públic de pensions i apujar-les amb l'IPC, més progressivitat en els impostos, un ingrés mínim per a les llars altament vulnerables i impulsar una oferta d'habitatge de lloguer "segur i estable" a preus "assequibles" i "frenant les pujades abusives".





La formació de Pedro Sánchez recull en el seu programa electoral el compromís d'abordar el "conflicte de convivència en Catalunya" assegurant primer el compliment de la llei, per després establir un diàleg "sempre dins de la Constitució".









Consulta aquí el programa:





















El PP promet reformar la Llei de l'Indult per prohibir en casos de sedició o rebel·lió i tipificar de nou la convocatòria de referèndum il·legal en el Codi Penal i recuperar el delicte de rebel·lió impròpia per donar resposta a la proclamació de la independència sense necessitat de l'ús de la violència.





El seu programa electoral inclou mesures com el Pla 300 x 100 per portar la fibra òptica a tot el territori nacional, la reforma la Llei de Segona Oportunitat, l'ampliació de la 'tarifa plana' per als autònoms als 24 mesos i la reducció de la burocràcia per poder crear empreses en cinc dies.













Consulta aquí el programa:





















Ciutadans proposa per al 10N aplicar l'article 155 "de manera immediata" a Catalunya, prohibir els indults a polítics condemnats per corrupció, rebel·lió, sedició i terrorisme, posar els Mossos sota el control del Ministeri d'Interior i crear un complement salarial per als agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional destinats a Catalunya.





El partit inclou mesures com incloure en el Codi Penal el "enriquiment injustificat" dels càrrecs públics i, en matèria econòmica, baixar del 25% al 15% l'impost de societats a les pimes que reinverteixin els seus beneficis i una bonificació de fins al 60 % en l'impost de societats i una altra del 40% en la quota de la Seguretat Social a les empreses ubicades en municipis en risc de despoblament.













Consulta aquí el programa:





















Unides Podem proposa acabar amb les portes giratòries en les grans empreses, intervenir el mercat del lloguer per impedir "pujades abusives" mitjançant el control de preus i crear una empresa pública elèctrica i un Banc d'Inversió per a la Transició Tecnològica i Econòmica.





Al seu torn, el partit inclou en el seu programa mesures com garantir la cobertura universal i gratuïta de l'educació infantil, crear una prestació per a la cura de nens, nenes i adolescents, aconseguir en la legislatura un salari mínim interprofessional de 1.200 euros i establir que la jornada laboral sigui de 34 hores setmanals.













Consulta aquí el programa:





















Vox proposa per a les eleccions del 10 de novembre suspendre l'autonomia catalana "fins a la derrota sense pal·liatius del colpisme", acabar amb les autonomies i tornar de manera "immediata" a l'Estat les competències d'Educació, Sanitat, Seguretat i Justícia.





El partit inclou entre les seves 100 propostes mesures com derogar la Llei de violència de gènere i "de tota norma que discrimini un sexe d'un altre" i promulgar una llei de violència intrafamiliar, deportar els immigrants il·legals als seus països d'origen, així com als immigrants legals que hagin reincidit en la comissió de delictes lleus o hagin comès algun delicte greu.













Consulta aquí el programa:

















L''Acord Verd per a Espanya' de Més País conté el nucli de les polítiques de transició ecològica del seu programa electoral i aposta per impulsar la transformació ecològica de l'administració pública i aprovar una Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica que contempli una reducció del 55 % de les emissions en 2030, reduir la setmana laboral a quatre dies (32 hores), i establir el vot a partir dels 16 anys.





El partit ha presentat al seu torn un programa econòmic que inclou promeses com la creació d'una prestació universal per fill de 1.200 euros anuals, l'augment del salari mínim fins als 1.200 euros en la pròxima legislatura i la creació d'una renda bàsica universal.













Consulta aquí el programa: