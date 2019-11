Asens erigeix als comuns com "l'opció més útil del socialisme"

El candidat dels comuns al Congrés per Barcelona, Jaume Asens, ha erigit la seva candidatura com "l'opció més útil del socialisme", i ha avisat que votar el PSOE, amb el president en funcions Pedro Sánchez com a candidat, equival a lliurar les claus de la Moncloa l'IBEX-35, als bancs ia Pablo Casado (PP).





"Votar Sánchez és votar en contra d'un govern d'esquerres", i seran ells els que defensin el federalisme i la llibertat de Catalunya, ha dit en l'acte central d'ECP amb el candidat de Unides Podem, Pablo Iglesias, i l'alcaldessa de Barcelona i dirigent dels comuns, Ada Colau, davant més de 800 persones a les Cotxeres de Sants de Barcelona.

MÉS INFORMACIÓ Asens es reivindica com l'única opció útil per defensar el federalisme





Asens s'ha dirigit als decebuts amb el PSOE, i ha defensat l'Espanya que creu que representa Iglesias "enfront de l'Espanya borbònica que vol gelar el cor al crit de 'A per ells', l'Espanya corcada, buida, que encara badalla , la del trio de Colom ", i ha garantit que Catalunya guanya amb l'Espanya d'Iglesias i que, si Espanya no canvia, tampoc ho fa Catalunya.





"Això li hauria de sonar a Pere Sánchez, perquè és el que ha defensat el socialisme durant molts anys", ha afegit Asens, que s'ha preguntat si Sánchez és realment socialistes i ha dit que l'últim president del Govern espanyol socialista va ser José Luis Rodríguez Zapatero, que ha estat l'únic autènticament republicà, segons ell.









Ha avisat que Sánchez "s'equivoca quan pensa que defensar Espanya és enviar a 4.500 policies i guàrdies civils a Catalunya", perquè defensar-la és plantar cara als fons de capital risc, blindar el sistema de pensions, perseguir el frau fiscal i derogar la reforma laboral, així com protegir treballadors com els de Prysmian, alguns dels quals han acudit a l'acte.





"És molt poc socialista renunciar a la plurinacionalitat i al federalisme", així com proposar a la ministra Nadia Calviño com a vicepresidenta econòmica --cosa que ha fet Sánchez--, perquè s'oposa a regular els preus de lloguer i a derogar la reforma laboral, ha assegurat el dirigent dels comuns.





COLAU I ASENS, CONTRA ERC





Asens també ha criticat a ERC i a la seva candidat al Congrés Gabriel Rufián, que considera que canvia sovint de postura i que no pot donar lliçons als comuns: "Amb què Rufián ens trobarem? Per Rufián amb aires antirepressius, o l'Rufián que s'amaga darrera el senyor Buch? ", ha dit en referència al conseller d'Interior.





"Rufián també és la Brimo mentre no demani la dimissió de Buch", ha advertit Asens sobre el republicà --que va criticar l'actuació policial davant protestes després de la sentència de l'1-o--, i ha dit que ja n'hi ha prou d'haver una pancarta en una mà i una porra a l'altra i d'amagar-se darrere de Buch.





Colau també ha dit que la postura d'ERC és canviant i desconcerta, i ha avisat que, perquè Unides Podem sigui fort a tot Espanya, ECP ha d'aconseguir el millor resultat possible a Catalunya, perquè és l'única candidatura amb aliances estatals que poden forçar un govern progressista: "No serà gràcies ni a ERC ni a JxCat".