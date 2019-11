Universitaris per la Convivència demana a la Generalitat "no instrumentalitzar" les universitats

El col·lectiu Universitaris per la Convivència --format per docents que defensen la neutralitat universitària-- ha rebutjat aquest dijous els manifestos aprovats en els claustres de les universitats catalanes contra les condemnes als líders independentistes en considerar inassumible el seu contingut, i ha demanat a la Generalitat que "no instrumentalitzi políticament" les universitats.





En un comunicat, coincidint amb la recepció de el president de la Generalitat, Quim Torra, a representants dels claustres, ha criticat que els membres dels claustres "no han estat elegits per les seves idees polítiques", de manera que, al seu parer, no tenen legitimitat per expressar-se en nom de tota la comunitat universitària.





Ha retret que els manifestos recolzin, al seu parer, l'ideari independentista, ha qualificat d'"operació clarament orquestrada des del poder" el lliurament dels textos a Torra, i ha dit que elevarà una queixa a l'Defensor el Poble i que valora quines accions legals podria emprendre.