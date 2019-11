Els principals partits tanquen la campanya del 10-N a Madrid i Barcelona

Els líders dels cinc principals partits que concorren a les generals de diumenge tancaran aquest divendres les seves campanyes electorals a Madrid o Barcelona i només el president de Govern i líder del PSOE, Pedro Sánchez, que es desplaça en un avió privat contractat pel partit, estarà en les dues ciutats en la mateixa tarda.













És habitual que les campanyes electorals concloguin en grans ciutats, on viuen un major nombre de votants i hi ha millors comunicacions per afavorir el desplaçament de militants i simpatitzants.





Sánchez estarà a les 18.00 hores al Pavelló Multiusos Espartales, a Alcalá d'Henares (Madrid), acompanyat entre d'altres per la vicepresidenta de Govern i número dos a Congrés per Madrid, Carmen Calvo. D'aquí volarà a Barcelona, on ha reservat un pavelló de la Fira de Barcelona per al seu últim míting, previst a les 20.30 hores.





El líder de PP, Pablo Casado, ha triat la madrilenya plaça de toros de les Vendes per al seu míting de tancament de campanya, que tindrà lloc en una carpa col·locada en aquesta plaça de toros, que té un aforament de més de 2.000 persones.





Casado estarà acompanyat per la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i l'alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.





En les generals de el passat 28 d'abril, Casado va optar per tancar la campanya en el 'WiZinK Center', antic Palau d'Esports, on va reunir més de 8.000 persones. També llavors va estar acompanyat per gairebé tots els 'barons' territorials del PP però en aquesta ocasió faran actes de campanya en les seves pròpies comunitats.





El president de Ciutadans, Albert Rivera, tancarà la campanya a Barcelona amb un acte a les 20.00 hores al Palau de Congressos al costat de la portaveu al Congrés i cap de llista per Barcelona, Inés Arrimadas.





En l'última setmana, Rivera ha visitat Cadis, on va fer l'enganxada de cartells amb la que va obrir la campanya, i també Màlaga, València, Mèrida, Sevilla i Valladolid, i aquest divendres al matí estarà a Madrid.





UNIDES PODEM, AMB KIKO VENENO





Unides Podem tancarà la campanya amb un acte a la Fira de Madrid (IFEMA) en què intervindran el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, la número dos de el partit, Irene Montero, el coordinador federal d'IU, Alberto Garzón, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.





El pavelló triat per posar la cirereta a la campanya té capacitat per a 6.000 persones i els 'morats' han plantejat l'acte en format festival, amb les actuacions de Kiko Veneno i de el grup sevillà de funk-rock O'Funkillo.





Vox tornarà a la plaça de Colón de Madrid per aquest tancament de campanya. Aquest lloc s'ha convertit ja en una icona per al partit de Santiago Abascal, que s'ha celebrat a ell les seves cites electorals més importants, així com concentracions i mítings a favor de la unitat d'Espanya.





Es tracta d'l'únic acte de Vox a Madrid durant aquesta campanya electoral. Abascal va donar el tret de sortida a l'Hospitalet de Llobregat i ha dedicat la setmana a recórrer Astúries, Cantàbria, Huelva, Sevilla i València en recerca de vots decisius amb els d'esdevenir una força decisiva al Parlament.