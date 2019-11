Els candidats passen la jornada de reflexió en el cinema, amb la família i tenint cura de la salut

Els caps de llista dels partits catalans recuperaran forces en aquesta jornada de reflexió de dissabte després d'una campanya que ha tingut a diversos refredats i fins i tot de baixa, de manera que alguns guardaran repòs, mentre altres es donaran un respir un dia abans de les eleccions , amb les seves famílies i sortint a menjar, a passejar o al cinema.









El candidat d'ERC a Congrés, Gabriel Rufián, aprofitarà la jornada per estar amb el seu fill, ja que durant la campanya no ha pogut passar temps amb ell, i aniran junts a cinema a veure la pel·lícula 'El Joker'.





El candidat del PSC al Senat, Manuel Cruz, ha qualificat la campanya de dura, ja que ha substituït en diversos actes la candidata a Congrés Meritxell Batet -de baixa per indisposició-, i té previst descansar, fer una passejada, sortir a menjar i veure al cinema "l'última d'Amenábar" ( 'Mentre duri la guerra').





Jaume Asens (Comuns) esmorzarà amb la seva mare, que ha viatjat des de Mallorca per veure'l; dinarà a casa de la seva àvia paterna, de 102 anys i a qui acompanyarà a votar l'endemà; i el dissabte a la tarda veurà al cinema 'El Joker', pel·lícula en què joves reivindiquen "protestes globals", destaca.





El cap de llista de JxCat a Congrés, Laura Borràs, seguirà els consells de el metge i descansarà al llit el dia de reflexió per recuperar-se del refredat que ha arrossegat en campanya, i assegura que a casa intentaran retenir perquè ho faci: " Ja veurem si ho aconsegueixen ", ha fet broma.





La candidata de Cs a Congrés per Barcelona, Inés Arrimadas, passarà la jornada de reflexió a la capital catalana i l'aprofitarà per estar en família, passejar prop de mar i té previst sortir a menjar una fideuà.





Cayetana Álvarez de Toledo (PP) preveu passar un dia tranquil passejant pels carrers de Barcelona, per exemple per la Barceloneta, la Rambla o la basílica de Santa Maria de la Mar, "l'església més bonica d'Espanya".





El candidat de Vox, Ignacio Garriga, aprofitarà per passar el dia en família, anirà a fer un pícnic amb els seus fills ia la tarda anirà a una celebració familiar.





La CUP-PR dedicarà la jornada a la manifestació per 'la Diada de Catalunya Nord', a Perpinyà (França), a la qual assistiran diputats de Parlament i algun candidat a les eleccions, mentre que la candidata per Barcelona, Mireia Vehí, participarà en una mobilització prevista per Tsunami Democràtic a Barcelona.





Juan Antonio Geraldes (Més País) passarà el dia "tranquil" a Sant Boi de Llobregat (Barcelona) amb família i amics i, si és un bon dia, sortirà a fer un volt amb bicicleta per la serra de Garraf (Barcelona).