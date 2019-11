Estudien si hi ha dos subtipus de Parkinson: un comença a l'intestí i un altre a cervell

Un estudi publicat a la revista 'Journal of Parkinson's Disease 'ha plantejat la hipòtesi que la malaltia de Parkinson pot dividir-se en dos subtipus: un que s'origina en el sistema nerviós perifèric (SNP) de l'intestí i es propaga a el cervell; i un altre que comença en el cervell, o que entra a el cervell a través del sistema olfactiu, i es propaga al tronc cerebral i al sistema nerviós perifèric.













"La discussió sobre els orígens del Parkinson sovint s'emmarca com una dicotomia: o bé tots els casos comencen a l'intestí o bé tots els casos comencen en el cervell. No obstant això, molta de l'evidència científica sembla compatible amb les dues interpretacions. Per tant, necessitem considerar la possibilitat que els dos escenaris siguin certs", explica una de les autores de l'estudi, Nathalie Van Den Berge, de el Departament de Medicina Clínica de la Universitat d'Aarhus (Dinamarca).





Molts estudis d'autòpsia de cervells de pacients amb Parkinson han apuntat que la malaltia pot començar en el sistema nerviós perifèric de l'intestí i el nas, propagant-se a través dels nervis fins al cervell.





"No obstant això, no tots els estudis d'autòpsia estan d'acord amb aquesta interpretació. En alguns casos, els cervells no contenen patologia en els importants 'punts d'entrada' al cervell, com el nucli vague dorsal a la part inferior del tronc encefàlic", detalla un altre dels autors, Per Borghammer.





La revisió d'aquests autors resumeix l'evidència existent dels estudis d'imatge en humans i els estudis de teixits en humans i models animals. Els estudis d'imatge i histologia són generalment compatibles amb la hipòtesi dels científics. Si aquesta idea és correcta, el Parkinson és més complex del que es pensava originalment. Si la malaltia comença a l'intestí només en una part dels pacients, és probable que les teràpies dirigides a l'intestí només siguin efectives per a alguns pacients, però no per a aquells en els quals la malaltia comença en el propi cervell.





"Si aquesta hipòtesi és correcta, ens cal intensificar la investigació per comprendre els factors de risc i els factors desencadenants d'aquests dos subtipus. És probable que aquests diferents tipus de Parkinson necessitin diferents estratègies de tractament", apunta Borghammer.





L'investigador avança que podria ser possible prevenir el Parkinson de tipus 'intestinal' mitjançant tractaments a l'intestí, com els probiòtics, els trasplantaments fecals i els tractaments antiinflamatoris. No obstant això, és possible que aquestes estratègies no funcionin pel que fa al tractament i la prevenció del tipus de malaltia 'cerebral'. "Per tant, es requereix una estratègia de tractament personalitzada, i hem de ser capaços d'identificar aquests subtipus de Parkinson a cada pacient", argumenta.





La malaltia de Parkinson és un trastorn de progressió lenta que afecta el moviment, el control muscular i l'equilibri. És el segon trastorn neurodegeneratiu relacionat amb l'edat que afecta al voltant del tres per cent de la població a l'edat de 65 anys i fins al cinc per cent dels individus de més de 85 anys.