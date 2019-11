Vox recorre a la junta electoral el veto a periodistes

Els serveis jurídics de Vox han presentat aquest dissabte un escrit a la Junta Electoral Central (JEC) en el qual sol·licita que es tinguin en compte les al·legacions presentades contra la denúncia formulada pel Grup Prisa, després que el partit de Santiago Abascal vetés a periodistes per al seguiment dels seus mítings.









El partit al·lega en un comunicat problemes d'aforament a les seves instal·lacions i ha enviat una llista amb mitjans de comunicació acreditats per a la nit electoral perquè sigui la JEC la que decideixi "a quins mitjans s'ha de desallotjar".





Aquest divendres la JEC va atorgar la raó als mitjans que van denunciar Vox i va comunicar al partit que no pot "discriminar el medi sol·licitant, en relació amb la resta de mitjans, impedint-ne l'accés als actes de naturalesa electoral, atès que això comporta una vulneració de l'article 66.2 de la Llei Electoral".





Segons informa Vox, per a la nit electoral ha acreditat a 135 periodistes de 87 mitjans de comunicació nacionals i internacionals i, en aquest moment, hi ha una llista d'espera d'altres 40 mitjans per "la impossibilitat d'ubicar-sense superar l'aforament". La versió de la formació d'Abascal és que compleix "estrictes protocols de seguretat" davant "agressions i actes vandàlics" que han patit durant la campanya.





Malgrat aquesta advertència, la JEC no va imposar cap sanció a el partit d'extrema dreta com havia sol·licitat la Plataforma en Defensa de la Llibertat d'Informació (PDLI), que també havia registrat una denúncia similar a la de Prisa.