Identifiquen 44 medicaments amb potencial de prevenir suïcidis

Una revisió de 922 medicaments receptats presos per gairebé 150 milions de persones durant un període de 11 anys mostra que només 10 d'aquests medicaments es van associar amb una major taxa d'intents de suïcidi. Quaranta-quatre fàrmacs, per contra, estaven relacionats amb una disminució en els intents de suïcidi, inclòs l'àcid fòlic.





L'estudi, publicat en el 'Harvard Data Science Review', identifica diversos medicaments amb el potencial de prevenir intents de suïcidi que actualment no s'usen per a aquest propòsit, inclòs l'àcid fòlic, una vitamina simple que sovint es prescriu a dones embarassades.





"Hi ha un antihistamínic i un medicaments contra el Parkinson associats amb la disminució de l'suïcidi -detalla Robert Gibbons, director de el Centre d'Estadístiques de Salut de la Universitat de Chicago i autor principal de l'estudi-. Si les proves en els assajos clínics són efectes reals, podríem estar fent servir més d'aquests medicaments per tractar les persones suïcides".









La taxa de suïcidis ha augmentat durant 16 anys i ara és la desena causa principal de mort als Estats Units. La majoria dels suïcidis ocorren en pacients amb un trastorn psiquiàtric, com la depressió. No obstant això, els medicaments antidepressius comuns com la fluoxetina ('Prozac') porten l'advertència de requadre negre de la FDA, el que ha portat a un menor ús d'aquests medicaments tot i els beneficis que podrien proporcionar.





Per al nou estudi, Gibbons i el seu equip van desenvolupar una eina estadística per mesurar els vincles entre els medicaments i els intents de suïcidi. Van analitzar dades sobre 922 medicaments amb més de 3.000 receptes en una base de dades de reclams metges de 2003 a 2014. Les dades contenien registres de 146 milions de pacients únics de més de 100 asseguradores de salut en els Estats Units. Per a cada persona que prenia cada medicament, comptaven els intents de suïcidi en els tres mesos previs a tenir la recepta i els tres mesos després de prendre el fàrmac.





Aquest enfocament els va permetre avaluar cada medicament individualment dins d'una sola persona i veure el seu efecte en els intents de suïcidi. "En realitat, és un model molt simple que respon a la pregunta: Es produeix un intent de suïcidi amb més freqüència després de prendre el medicament que abans?", explica Gibbons.





Aquesta anàlisi va trobar 10 medicaments que van mostrar un augment estadísticament significatiu en els intents de suïcidi, inclòs l'analgèsic opioide hidrocodona bitartrat i acetaminofeno ('Vicodina'), medicaments contra l'ansietat alprazolam ('Xanax') i diazepam ('Valium') i prednisona , un corticosteroide. Un total de 44 medicaments van mostrar una disminució en el risc de suïcidi, inclòs un gran grup d'antidepressius amb advertències de requadre negre com fluoxetina i escitalopram ('Lexapro'), gabapentina ('Neurontin'), un anticonvulsiu utilitzat per tractar les convulsions i , curiosament, la vitamina àcid fòlic.





Gibbons apunta que el model estadístic es pot usar per calcular el risc de qualsevol esdeveniment advers que passi abans i després de prendre un medicament. L'Administració de Veterans ja ha expressat interès a usar l'eina, i Gibbons espera que altres grans sistemes hospitalaris i agències de salut locals l'adoptin per ajudar a decidir quins medicaments receptar, especialment per a pacients amb risc de suïcidi.





"El que hem fet és idear un enfocament alternatiu per a la vigilància de la seguretat dels medicaments que podria ser utilitzat per qualsevol agència, país o formulari -explica-. Simultàniament vam fer aquesta anàlisi en tots els 922 medicaments, i des d'aquest model podem retrocedir els riscos per a cada un individualment".