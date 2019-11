Traslladen les urnes al carrer a Las Palmas de Gran Canària

Les urnes d'una mesa electoral de Les Palmes de Gran Canària han sortit al carrer en un col·legi electoral per permetre que una persona amb discapacitat que no podia accedir a l'recinte pogués emetre el seu vot, segons ha indicat aquest diumenge el delegat de Govern a Canàries , Salvador Lleó.

















León ha explicat en declaracions als mitjans de comunicació que aquesta ha estat la incidència més destacada en una jornada electoral amb "menys incidències que a la resta" de processos electorals previs.





"Una persona amb discapacitat no podia accedir a l'col·legi electoral i el president de la seva taula va tenir la gentilesa que, perquè pogués exercir el seu dret, desplaçar les urnes al carrer", va relatar el delegat de Govern.





També va explicar el màxim representant de Govern central en les illes que en un col·legi electoral "es va anar la llum" durant un moment, que va ser breu ja que es va poder accedir a l'quadre de llum i esmenar-se.





Així ho va expressar el delegat de Govern després d'emetre el seu vot al municipi grancanari de Valleseco, on ha dit esperar que "el fred ambiental no es tradueixi en fred electoral" i la gent vagi a votar. "Com més participació més possibilitat que es formi Govern", ha defensat.