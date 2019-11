Detingut un home de 70 anys de Poble Nou de Delta per portar una arma armada al col·legi electoral

Una persona gran sense antecedents penals, de 70 anys, ha estat detinguda per la Policia Local per accedir a col·legi electoral amb una arma armada. El veí es troba ara mateix en dependències policials.









L'home anava amb una pistola carregada i sense número d'identificació a més d'amb una navalla dins d'un collegi electoral de Poblenou del Delta en el municipi d'Amposta segons han informat fonts municipals.





L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha declarat que la policia ha detectat que l'home de 70 anys tenia "una arma en la butxaca", però s'ha negat a mostrar-la i la policia ho ha reduït i detingut. Els fets s'han produït entorn de les 15.15 hores a la casa consistorial de Poblenou del Delta, pedania d'Amposta, quan la policia ha detectat que el canó de l'arma "sobresortia" de la butxaca del detingut.





L'home, que s'ha mostrat "nerviós", s'ha negat a ensenyar el que portava en la butxaca i ha demanat al policia que li deixés. L'alcalde ha explicat que no està permès accedir a un collegi electoral amb armes, per la qual cosa considera que se li pot investigar per un presumpte delicte electoral, i que també se li ha detingut per presumpta tinença illícita d'armes. Per tots dos delictos poden condemnar-ho per un total de 4 anys de presó.



Aquesta detenció ha causat l'estranyesa dels veïns, els qui han vist com s'havia de reduir al mateix i va ser portat enmanillado per la Polícia Local qui el custodía en aquests moments fins que passi a disposició policial en les pròximes hores.