Borràs (JxCat) a Sánchez: "Miri el resultat i faci política"

El cap de llista de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha instat aquest diumenge e president de Govern en funcions, Pedro Sánchez (PSOE), a mirar el resultat aconseguit per JxCat i pel conjunt de l'independentisme i li ha reclamat "fer política ".













"Es confirma que l'Estat queda ingovernable. Prefereix seguir bloquejat abans de desbloquejar el conflicte a Catalunya? Cal fer política d'una vegada. Pedro Sánchez, miri el resultat i faci política", ha dit en roda de premsa des de l'hotel a que segueix l'escrutini.





També ha felicitat ERC per la seva victòria a Catalunya ia la CUP per entrar al Congrés, i ha constatat que l'independentisme "no només es manté, sinó que creix tres punts".





Així, ha insistit que compliran el seu compromís de no oferir els seus vots a Sánchez a canvi de res, i ha advertit que Espanya continuarà sent ingovernable si no hi ha algú que estigui disposat a "desbloquejar" el conflicte polític a Catalunya.





Per a Borràs, Sánchez és el responsable del resultat d'aquestes eleccions que, al seu judici, ofereixen un escenari "d'una major ingovernabilitat i d'un increment de la ultradreta" que considera preocupant.





"Sobre l'increment de la ultradreta hauran de ser responsables els que la blanquegen i es manifesten als carrers de Barcelona amb ells", ha etzibat la candidata de JxCat, victorejada pels simpatitzants presents a la sala.





En relació al resultat a Catalunya, ha destacat el creixement de l'independentisme front "a una extrema dreta que continua sent residual".