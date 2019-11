Torra truca de nou a Sánchez i li responen que estava reunit

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha trucat de nou aquest dilluns a el president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, un cop celebrades les eleccions generals, però li han respost que estava reunit i no podia atendre'l.





Fonts de Presidència de la Generalitat han explicat que el president català ha trucat a les 9.45 hores a la Moncloa, i la resposta ha estat que el líder del PSOE estava reunit.





La truca es suma a les cinc que ja va realitzar abans de les eleccions generals sense aconseguir resposta en un moment en què part de la societat catalana s'estava mobilitzant en contra de la sentència de Tribunal Suprem (TS) als presos independentistes.









No obstant això, Sánchez al·legava que no responia a Torra perquè considerava que havia de "condemnar la violència" que durant dues setmanes hi va haver a diversos municipis de Catalunya.





Aquest mateix dilluns, Torra ha demanat a Sánchez que "és l'hora, més que mai, del 'sit and talk and democracy' després de la victòria de l'independentisme a Catalunya en les eleccions generals amb l'objectiu de resoldre el conflicte català.





"És l'hora que el president Sánchez, o el que aspiri a ser president, se sent a parlar. És l'hora de no amagar-se i parlar de solucions reals sobre un conflicte polític que no mereix el menyspreu, i encara menys una no resposta o una resposta autoritària", ha subratllat.