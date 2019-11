El PP tempteja l'abstenció si Sánchez no és candidat

El president de PP, Pablo Casado, ha convocat aquest dimarts el Comitè Executiu del partit per fixar la seva estratègia davant els passos que pugui anar donant el cap de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez, després de les eleccions generals d'aquest diumenge.













Entre les estratègies del partit, figura que Pedro Sánchez no es presenti com a candidat i el Partit Socialista presenti un altre candidat, davant la qual cosa el PP es plantejaria abstenir en la votació i permetre un govern de PSOE.





El Comitè Executiu del PP reuneix la plana major del partit, inclosos els presidents autonòmics i regionals del PP, que aquest dimarts tindran oportunitat d'exposar la seva visió després dels comicis i analitzar els resultats per comunitats.





El PP ha recuperat força en les eleccions generals pel que fa als comicis d'abril i ha aconseguit passar dels 66 escons de llavors, el seu pitjor resultat històric, a 88 diputats i 650.000 vots més.





És un ascens important que l'ha situat com a primera força de nou en quatre autonomies, però que el manté lluny del PSOE i no compleix les seves expectatives de superar els 100 escons per l'empenta demostrat per Vox, que va pujar de 24 a 52 escons. De fet, aquest ascens fulgurant del partit de Santiago Abascal va fer que Casado i el seu equip celebressin amb "gustagredolç" el seu creixement de 22 escons.





El líder del PP ja va assegurar que Sánchez ha "fracassat" perquè va convocar les eleccions per aconseguir més escons i no ho ha aconseguit. Dit això, va avançar que el seu partit serà "molt exigent" amb el cap de l'Executiu en funcions.





"Anem a veure ara què planteja Pedro Sánchez i després exercirem la nostra responsabilitat perquè Espanya no pot seguir més temps bloquejada", va dir Casado durant la nit electoral.