Els Reis inicien la visita oficial a Cuba

Els Reis d'Espanya comencen aquest dimarts la seva visita d'Estat a Cuba amb una ofrena davant el memorial de José Martí, heroi de la independència cubana, a la plaça de la Revolució de l'Havana, i posteriorment acudiran al Consell d'Estat per ser rebuts per el president de la República, Miguel Díaz-Canel.













Felip i Letizia van arribar a l'Havana a les 19.30 hores de dilluns (sis hores més tard a Espanya peninsular) per a una visita històrica, ja que és la primera vegada que un Rei d'Espanya fa un viatge d'Estat a Cuba. Felip VI ni tan sols havia trepitjat l'illa. El seu pare, Joan Carles I, va viatjar dues vegades, la primera el 1999 però per assistir a una Cimera Iberoamericana i la segona en 2016, per representar Espanya en el funeral de Fidel Castro. Ara, el Govern, malgrat les crítiques de l'oposició, ha volgut posar fi al que considera una anomalia històrica aprofitant el cinquè centenari de la ciutat de l'Havana.





La rebuda a l'aeroport va estar a càrrec de ministre de Relacions Exteriors cubà, Bruno Rodríguez, al capdavant d'una delegació del seu Departament. Rodríguez, abillat amb la tradicional camisa 'guayabera' de màniga llarga que s'usa com a peça d'etiqueta al Carib, va dedicar llargs encaixades de mans als Reis a el ministre d'Afers Estrangers, UE i Cooperació en funcions, Josep Borrell, que els acompanya en el viatge. Una rebuda breu, d'acord amb els usos cubans, a terme de el qual els Reis es van traslladar a l'hotel en el qual s'allotgen a la ciutat.





A l'Havana, el diari oficial 'Granma' descriu el viatge com "visita oficial", perquè a Cuba les visites o són oficials o són privades, però el Govern espanyol ha volgut deixar clar que la considera una "visita d'Estat", la màxima expressió de les relacions entre dos països en el protocol espanyol.





La jornada de dimarts acabarà amb un sopar oficial al Consell d'Estat, a la qual assistiran unes 60 persones i en la qual no hi haurà discursos. Les primeres paraules en públic de Felip VI a l'Havana seran les que pronunciï el dimecres a la recepció que els Reis oferiran a la col·lectivitat espanyola. El cap d'Estat espanyol sí que farà un discurs en el sopar 'de retribució' dels Reis als seus amfitrions, dimecres a la nit.





També han viatjat a l'Havana el president de la CEOE, Antonio Garamendi, i el de la Cambra d'Espanya, José Luis Bonet, que dimecres participaran en un dinar de Rei amb representants d'empreses espanyoles a l'illa.





En la rebuda van participar l'ambaixador espanyol a Cuba, Juan Fernández Trigo, i, per part de Govern cubà, la directora per a Europa de el Ministeri de Relacions Exteriors, Alba Soto; l'encarregat d'Espanya, Miguel Moré; i l'ambaixador de Cuba a Espanya, Gustavo Machín.





L'agenda oficial comença a les 9.30 hores (les 15.30 a Espanya) davant el memorial de José Martí i després, els Reis es desplaçaran a la seu de el Consell d'Estat, on els rebrà el president de la República, Miguel Díaz-Canel, i hi haurà una cerimònia oficial de benvinguda. Tot seguit, el primer serà la reunió entre els dos caps d'Estat, acompanyat per les delegacions oficials dels dos països.





La delegació espanyola la formen, al costat de Rei, el ministre Borrell; el secretari d'Estat de Cooperació i per a Iberoamèrica i el Carib, Juan Pablo de Laiglesia; el cap de la Casa de Rei, Jaume Alfonsín; el seu conseller diplomàtic, Alfonso Sanz Portolés; el director general per a Iberoamèrica, Rafael Garranzo; i l'ambaixador d'Espanya a Cuba, Juan Fernández Trigo.





Després de la reunió, representants dels dos governs signaran en presència dels caps d'Estat l'Acord Marc d'Associació Espanya-Cuba, que regirà les actuacions de la Cooperació espanyola a l'illa en 2019-2022.





Mentrestant, la Reina, acompanyada per l'esposa de Díaz-Canel, Lis Costa, es desplaçarà a l'escola taller Gaspar Melchor de Jovellanos, la més antiga de les impulsades per la Cooperació espanyola en col·laboració amb l'Oficina de l'Historiador de la Ciutat de l'Havana que dirigeix Eusebio Leal.





UNA FITA DE LA COOPERACIÓ ESPANYOLA





L'escola, operativa des de 1992, ha format 1.500 joves en oficis relacionats amb l'administració de el patrimoni i ha participat en la rehabilitació de nombrosos edificis de la ciutat, entre ells el Convent de Sant Francesc d'Assís i el Capitoli, així com el moll de l'Havana.





Aquesta escola va ser model perquè el Govern cubà continués obrint escoles similars a Trinitat, Camagüey i Santiago de Cuba dins del seu sistema educatiu. La rehabilitació del patrimoni històric com a motor de desenvolupament i de cohesió social ha estat un dels eixos de la cooperació espanyola amb l'illa des que l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) va obrir la seva oficina tècnica (OTC) a l'Havana el 1988.