L'Ibex 35 s'endinsa en terreny negatiu després de l'acord entre PSOE i Podem

L'Ibex 35 es donava la volta i entrava en terreny negatiu just després que el president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, i el secretari general de Unides Podem (UP), Pablo Iglesias, hagin anunciat un principi d'acord per desbloquejar la formació situació política.





En concret, el principal índex espanyol perdia al voltant d'un 0,7% a les 15.53 hores d'aquest dimarts, fins a col·locar en els 9.322,2 punts, tot i haver defensat durant tot el matí la cota psicològica dels 9.400 punts.









El PSOE i UP van mantenir ahir converses secretes i aquest migdia han signat al Parlament un document amb les bases d'aquest preacord, que desenvoluparan en les properes setmanes en què també es decidirà l'estructura de Govern i la seva composició.





Només quatre valors mantenien un signe positiu: Mediaset (+0,49%), IAG (+0,47%), Colonial (+0,42%) i Indra (+0,3%). A la banda contrària destacava la correcció de Bankia, que es deixava més de 4% després de l'anunci d'un principi d'acord per a un Govern de coalició amb UP, partit que reclama en el seu programa la nacionalització de l'entitat presidida per José Ignacio Goirigolzarri.





Després Bankia s'han situat Viscofán (-2,59%), Ence (-2,58%), CaixaBank (-2,28%), Inditex (-1,7%), Enagás (-1,65%), MásMóvil (-1,51%), Aena (-1,39%) i CIE Automotive (-1,51%). Per la seva banda, la prima de risc espanyola es mantenia al voltant dels 68 punts bàsics, amb l'interès exigit a el bo a deu anys en el 0,443%.





El Tresor Públic va col·locar aquest matí 4.900 milions d'euros en lletres a 6 i 12 mesos, una mica per sota del rang mitjà previst, i va cobrar menys als inversors en la primera subhasta que realitza després de la celebració d'eleccions generals el passat diumenge.





L'emissió es va produir en un entorn de certa incertesa en els mercats pel refredament de l'economia europea, la guerra comercial i dos dies després de la celebració d'unes noves eleccions generals a Espanya.