Seat reconeix que la inestabilitat podria tenir un impacte letal per al seu negoci a Catalunya

El president de la firma espanyola Seat, Luca de Meo, ha assegurat, en relació amb la situació que es viu en l'actualitat a Catalunya, que la seva companyia només prendrà decisions quan hi hagi moviments que impactin en les seves operacions industrials a la factoria que manté en Martorell (Baix Llobregat).





Així ho ha indicat De Meo aquest dilluns en un esmorzar, en què ha subratllat que des del grup Volkswagen no entren en discussions polítiques, sinó que la seva tasca és fabricar i comercialitzar automòbils. "El que hem de fer és no ser un problema", ha indicat.





No obstant, ha recordat que en les últimes dues setmanes van haver de parar l'activitat en la seva factoria de Martorell un dia, el que suposa unes pèrdues de milions d'euros per a la companyia, davant del que s'ha mostrat preocupat, atès que la firma treballa amb la modalitat de 'just in time' a la cadena de subministrament.









"Fins que aquests moviments no impacte en l'operativa del nostre negoci no tenim res a dir o decidir", ha apuntat, a el temps que ha destacat que quan van parar la factoria "ningú assegurava" que la peces anaven a arribar a temps a la planta ni que els treballadors anaven a poder tornar a casa seva.





"Nosaltres, l'únic que volem fer és produir. Esperem que en termes d'operativa no tinguem problemes en el futur. Aquesta situació no ajuda a la imatge d'Espanya ni de Catalunya", ha afirmat, a el temps que ha destacat que els inversors necessiten estabilitat i visió a llarg termini.





RÈCORD DE PRODUCCIÓ





D'altra banda, en l'esmorzar organitzat per Nova Economia Fòrum, De Meo ha assenyalat que la companyia tancarà aquest exercici amb un rècord històric de producció de vehicles, a el temps que ha apuntat que en els pròxims dos o tres anys no té preocupació en relació amb que s'arribarà a un nivell d'utilització de gairebé el 100% en la instal·lació de Martorell.





"És el cor del nostre sistema, aquest any aconseguirem el rècord històric de producció i en dos tres anys no tinc preocupació que assolim un nivell d'utilització de planta de gairebé el 100%", ha ressaltat. Tot i això, ha incidit que tota la indústria s'enfronta a dos i tres anys a una possible tempesta perfecta, amb un mercat que no creix, inversions en R+D del doble i amb possibles multes milionàries per no assolir els objectius mediambientals.





En aquesta línia, ha explicat que els dos pròxims dos a tres anys seran "molt desafiants". "Tindrem 'rock n'roll', tot i que sóc optimista. Hauríem de generar molt 'cash' per poder invertir en aquesta transformació", ha assegurat.





Per la seva banda, el representant de CCOO al comitè d'empresa de Seat, Rafael Guerrero, ha explicat que aquest exercici serà el segon de major volum en la història de Martorell, amb 504.000 vehicles, mentre que en volum total, Seat aconseguirà un rècord històric, amb 590.000 unitats.





"La realitat actual és de prudència, el 2017 hi havia més tensió", ha assenyalat, a el temps que ha afegit que la línia actual és de tranquil·litat i d'expectativa davant els futurs esdeveniments.