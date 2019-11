La policia obre diligències contra 170 membres de Tsunami i retira un centenar de vehicles de l'AP-7

El dispositiu policial format per Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional en el pas fronterer de la Jonquera (Girona) ha obert després de tres dies de protesta a l'AP-7 diligències d'investigació per delictes de desordres públics contra 170 persones que han secundat el tall de carretera de Tsunami Democràtic.









Fins al moment, i a falta de sumar les últimes diligències practicades aquest dimecres a l'AP-7 a l'altura de Salt (Girona), les diferents unitats policials han procedit a retirar 97 vehicles, dels quals dos han estat traslladats a la caserna de la Jonquera, vuit han estat enviats a dipòsit i la resta -87 vehicles- han estat recuperats pels seus propietaris després de buidarse -la via.





L'operatiu policial s'està duent a terme des del Centre de Coordinació (CECOR) instaurat pels comandaments de Mossos, Policia i Guàrdia Civil -a més de bombers, serveis d'emergència i policies locals- des del mateix dia que es va fer pública la sentència condemnatòria contra els líders del procés, el 14 d'octubre.





El primer tall de l'AP-7 va ser realitzat per simpatitzants de Tsunami Democràtic a la frontera amb França el dilluns, dia festiu al país gal i en el qual no circulaven camions. Dimarts a primera hora, la Gendarmeria va procedir a actuar contra els centenars de manifestants, utilitzant contra ells material antiavalots com a gas pebre. Hi va haver 18 detinguts de la banda francesa i un més a la zona espanyola per atemptat contra agent de l'autoritat.





Un cop traspassada la frontera, de la banda espanyola esperaven els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil, que va desviar els manifestants cap a camins de terra. Les persones que van secundar la protesta havien aixecat un escenari on hi va haver actuacions musicals durant la nit i també van creuar bigues i mitjanes de formigó a la calçada.





Dimarts a la nit, de nou centenars de simpatitzants de Tsunami Democràtic van tallar l'AP-7, encara que aquesta vegada a uns 40 quilòmetres a sud de la frontera de la Jonquera, a l'altura del municipi de Salt. També es va anunciar en paral·lel un altre tall a Irun, al País Basc, que va provocar retencions fins a la mitjanit, quan es va suspendre l'acció independentista.





Aquest dimecres a primera hora Tsunami Democràtic ha emès un comunicat en què ha donat per finalitzat el tall de l'AP-7, encara que desenes de persones han tractat de romandre a la via, on havien aixecat barricades utilitzant fins i tot arbres tallats i escampat vidres trencats .





Passades les 11.00 hores el trànsit a l'AP-7 havia estat parcialment restablert després de l'actuació en un dispositiu en el qual han participat, segons fonts policials, agents dels Mossos, de Policia Nacional i de Guàrdia Civil.