Eloi Badia posa el fre de mà i no fitxa a Lluís Basteiro per l'AMB

El passat 17 d'octubre els explicàvem des de Catalunyapress amb tot luxe de detalls la línia temporal que havia dut a Lluís Basteiro, en un temps rècord, del seu cessament a l'Ajuntament de Barcelona a postular-se com a candidat "favorit" al lloc de Director de Serveis del Cicle de l'Aigua de l'AMB, presumptament sota la protecció del vicepresident de l'Àrea de Medi Ambient, Eloi Badia. Ens preguntàvem llavors si hi hauria tupinada en la designació, o no?









Aquest dimarts 12 de novembre s'ha revelat l'elecció secreta i en una sessió urgent el Consell de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat el nomenament, d'un altre dels 25 candidats que es van presentar, concretament al Sr. Fernando Cabello en lloc de Lluís Basteiro en el que sembla una frenada en sec de Badia.





Perquè com s'explica en el seu nomenament, la designació d'aquest càrrec "atendrà a principis de mèrit i capacitat i a criteris d'idoneïtat, i es durà a terme mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i concurrència".





Concretament segons s'estableix en l'article "32 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local" que diu que "i el nomenament de personal directiu ha de efectuar-se amb criteris de competència professional i experiència , entre funcionaris de carrera de l'Estat, de les comunitats autònomes, de les entitats locals o amb habilitació de caràcter nacional que pertanyin a cossos o escales classificats en el subgrup A1, llevat que el corresponent Reglament Orgànic permeti que, en atenció a les característiques específiques de les funcions d'aquests òrgans directius, el seu titular no compleixi aquesta condició de funcionari".









És a dir "l'anterior regulació exigeix una adaptació del Reglament Orgànic Metropolità, per tal de desenvolupar els requisits i els procediments de selecció sota els criteris establerts a la LRBRL i a la EBEP. Mentre no es formuli aquesta regulació, es fa necessari cobrir els llocs de treball de personal directiu, per tal d'assegurar el funcionament ordinari de les diferents àrees de l'administració metropolitana "i amb el beneplàcit d'un informe de l'actual Secretari general" s'obri el nomenament de personal directiu i alts càrrecs de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per al mandat 2019-2023 i sobre les indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats".





I "com s'ha de cobrir provisionalment els llocs de treball de caràcter directiu, imprescindibles pel normal funcionament de l'entitat" s'ha elevat a aprovació de Consell Metropolità la proposta de nomenar "a el senyor Fernando Cabello Bergillos personal eventual amb funcions provisionals de direcció de Serveis del Cicle de l'aigua sota la supervisió de la Gerència Metropolitana".





La designació d'un altre candidat acord amb les seves "competències professionals i experiència a", ha deixat compost i sense càrrec amb "gran sou", a Lluís Basteiro a l'AMB i a Eloi Badia sense el seu" candidat favorit "que li hauria permès tenir més nits de son i menys d'insomni.





Caldrà seguir pendents del que passa a l'Àrea de Medi Ambient de Badia a l'AMB perquè promet donar-nos moltes més sorpreses. S'haurà anat Eloi Badia de retir espiritual per trobar aquesta inspiració? Sigui com sigui, el "seny" ha vençut a "l'aquest", en una decisió que ha sorprès a propis i estranys.



Seguirem informant...