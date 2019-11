Puig exigeix a la Generalitat de Catalunya actuar contra el tall de fronteres

El cap de Consell de la Generalitat Valenciana i líder del PSPV, Ximo Puig, ha exigit a l'executiu català que doni una "resposta efectiva" als talls de la frontera amb França impulsats per Tsunami Democràtic, després de mostrar-se "indignat" per unes protestes que "ataquen directament milers de llocs de treball".





Davant el bloqueig dels accessos a França en autopistes frontereres amb França, com l'AP-7 a Girona i l'AP-8 a Irun, ha advertit que la indústria agroalimentària valenciana està "absolutament paralitzada per una situació que no és raonable".









Puig ha assegurat als periodistes que "comprèn absolutament" la preocupació d'aquest sector i d'altres fonamentals per a l'economia valenciana, exigint que les autoritats catalanes prenguin "totes les mesures necessàries per garantir el lliure accés de persones i mercaderies amb absoluta normalitat".





Ha rebutjat així que "es plantegi aquesta qüestió com simplement el dret a la llibertat d'expressió o manifestació". Això sí, ha remarcat que encara que està "totalment d'acord" amb aquests drets "hi ha altres espais on es poden fer aquest tipus de manifestacions".





"No és raonable que en un mes fonamental per a la indústria agroalimentària valenciana, dels que més s'exporta sinó el que més, estiguem absolutament paralitzats", ha lamentant el president, i ha insistit en el seu "respecte absolut" a la llibertat d'expressió i manifestació.