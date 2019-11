Arribar tard a la feina pot disminuir el sou

El registre horari en la feina permet que les empreses rebaixin el sou als treballadors que arribin tard. Així ho avala l'Audiència Nacional, que ha donat la raó a les empreses perquè puguin "descomptar directament de les nòmines mensuals dels treballadors els retards en el fitxatge d'entrada".













Els sindicats estan en contra d'aquesta mesura, perquè consideren que és contrària a el dret i que suposa una multa encoberta. A més, argumenten que els minuts perduts poden recuperar-se al llarg de l'any.





En el cas de l'empresa Atento, descompta de forma habitual als seus empleats el temps que arriben tard de forma injustificada, reduint-la nòmina. L'empresa argumenta que no es tracta d'una multa, sinó d'ajustar el sou a les hores treballades, si bé no diu res d'augmentar el salari als treballadors que sistemàticament s'inicien amb antelació la seva jornada de feina.





La sentència assenyala que "el fet que l'empresa i la representació dels treballadors subscrivissin (...) un sistema de compensació per aquells períodes de temps en què l'última de les trucades ateses dins el torn es prolongui més enllà de el moment finalització de la mateixa , no obliga l'empresari a donar treball a l'empleat per compensar la seva tardana incorporació".





Altres empreses opten per certa flexibilitat. Per exemple, si cal fer vuit hores diàries, hi ha un marge de temps d'entrada i sortida, sempre que es treballin aquestes vuit hores.





El que deixa clar la resolució de l'AN és que depèn de la companyia decidir si dóna certa flexibilitat en nom de el bé de l'empresa i del treballador, o si per contra estableix rigidesa en la puntualitat de l'empleat també en nom de el bon funcionament en el centre de treball.