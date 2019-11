El recompte definitiu deixa el PSOE amb 93 senadors i el PP amb 84

El recompte definitiu de les eleccions generals celebrades diumenge passat ha deixat el PSOE finalment amb 93 senadors i el PP amb 84, inclòs el senador aconseguit amb la coalició Navarra +, en haver canviat un escó a última hora pel vot de l'exterior a Valladolid, que va passar dels populars als socialistes.









El PSOE ha perdut amb els comicis la majoria absoluta que tenia en la passada legislatura, perquè sumats els senadors electes als 18 autonòmics que li corresponen, es queda en 111 senadors, a 22 vots de la majoria absoluta.





Per la seva banda, el PP ha pujat dels 54 senadors d'abril a 84 (amb Navarra Suma), que sumats als seus 14 senadors autonòmics li concedeix un grup parlamentari de 98 parlamentaris, una important pujada però encara lluny de la majoria absoluta que ha tingut en les últimes legislatures.





La resta de l'escrutini no ha variat. Socialistes i populars sumen dos terços el Senat (es queden a un vot), de manera que es basten per tirar endavant assumptes d'Estat que exigeixen majoria absoluta, com la hipotètica aplicació de l'155 de la Constitució a Catalunya, o majoria reforçada de tres cinquenes parts, com és el cas de la renovació dels membres del Tribunal Constitucional i de el Consell General de Poder Judicial.





Però el PSOE haurà de buscar suport en altres partits si vol mantenir una majoria al marge del PP i la presidència de la cambra alta, que en la legislatura passada ha estat per al català Manuel Cruz (PSC).





Matemàticament, els socialistes aconsegueixen la majoria absoluta amb els vots d'ERC (13) i de el PNB (10), però com un dels dos els falli hauran d'ampliar el ventall de partits. Ciutadans té nou senadors (amb Navarra +) i Junts per Catlunya, cinc; la resta sumen en total 19 escons, repartits entre Unides Podem (3), Vox (3), Més País-Compromís (2), Terol ha (2), EH Bildu (2), MES (1), Coalició Canària (1 ), Geroa Bai (1), el PAR (1), UPN (1), el PRC (1), Agrupació Socialista Gomera (1).