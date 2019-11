Feijóo no descarta que el PP intenti acostaments amb el PSOE

El president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la seva proposta d'una gran coalició per governar Espanya i ha posat el focus "dins" del PSOE per fer una crida a "parar" un acord amb Podem en què "tindrien la clau els indepedentistas" i que seria "letal" per a l'Espanya "constitucionalista". Si "algú pot parar-ho dins del PSOE", ha donat per fet que el PP de Pablo Casado parlaria amb els socialistes.





Al terme de la reunió setmanal del seu Executiu, Feijóo s'ha remès a l'escenari després del comitè de direcció del seu partit dimarts passat, quan va transcendir el preacord de PSOE i Podem, i ha justificat que, a l'anunciar aquest pas "sense entaular ni un minut de contacte, negociació o diàleg" amb els populars, s'entén que és "un pacte ratificat" que es tancarà en breu, de manera que al PP li tocaria "fer oposició".





Però Feijóo, per a qui Casado mai s'ha negat en banda a parlar amb els socialistes --va aludir a les declaracions de la nit electoral on el seu cap de files no va fer constar "cap veto"--, ha donat per fet que "si algú dins el PSOE" pot "aturar" el preacord --no ha citat noms, encara que bona part de la seva intervenció la va centrar en reivindicar el "constitucionalisme"-, les coses canviarien.





"Si algú pot aturar dins el PSOE un error històric dels socialistes, en el pitjor moment d'Espanya des del punt de vista territorial i davant d'una enorme incertesa econòmica, si algú ho pot parar, jo li asseguro que el PP té les portes obertes per parlar", ha sentenciat el mandatari gallec.





En roda de premsa, s'ha remès al que ha passat després de la reunió de comitè de direcció del seu partit i ha remarcat que el seu posicionament és conegut ja que es va pronunciar primer "en privat" i després davant els mitjans. "No hi ha cap dubte que la llista més votada és el PSOE i li correspon gestionar o intentar gestionar el Govern d'Espanya", ha esgrimit.









"SÁNCHEZ ANUNCIAR UN PREACORD SENSE TENIR L'ENCÀRREC DEL REI"





Per això, ha recalcat que, davant el preacord de govern anunciat "sense tenir ni l'encàrrec del Rei", li sembla "molt procedent" mantenir la proposta que socialistes i populars parlin. De fet, ha remarcat que és el que faria el seu partit si fos el més votat i ha incidit que plantejar aquest diàleg amb el PSOE va ser el que va fer el PP, amb Mariano Rajoy al front, en 2015 i 2016.





A més, el també líder del PPdeG ha alertat que "mai" fins ara s'havien produït determinades circumstàncies, en referència al fet que un partit que "fins fa ben poc era el Partit Comunista" - "Podem i les seves varietats" - pugui tenir a un membre a l'Executiu com "vicepresident".





"I addicionalment, si això és preocupant, el que és pitjor és que la clau d'aquest govern entre el Partit Socialista i el Partit Comunista la tinguin els partits independentistes. Això mai s'havia produït en 40 anys", ha conclós.





"GENERALITZAR GOVERNS CONSTITUCIONALISTES"





En aquest escenari, Feijóo ha defensat que cal "generalitzar els governs constitucionalistes a Espanya, començant pel central". "Procedeix més que mai perquè mai s'ha donat la situació actual", ha recalcat, abans de traslladar una opinió "personal" a manera d'avís: "En aquest moment el polític més rellevant d'Espanya és Pablo Iglesias i el partit determinant és ERC ".





"En aquest moment més que mai es necessita un Govern a través d'un pacte entre partits constitucionalistes, és el que concorda amb la nostra història. I si hi ha algú que pugui aturar aquesta coalició hauria de fer-ho en l'àmbit de les seves responsabilitats. Jo intento fer-ho en l'àmbit de les meves", ha remarcat.





COALICIÓ "ATÍPICA, ESTRANYA I LETAL"





Finalment, ha carregat amb duresa contra un PSOE que "ja no és socialista obrer espanyol". "Manté la P i la S, és el Partit de Pedro Sánchez, no el de Felipe González, Rubalcaba, Ibarra o Javier Fernández", ha advertit, apel·lant una vegada més a "parar" des de dins del PSOE una coalició "atípica, estranya i letal per a l'Espanya constitucional".





Sobre el possible veto a Sánchez per part de PP, ha assegurat que davant ell aquesta opció "no es va comentar" i ha evitat donar la seva opinió amb l'argument que prefereix donar-se "primer en privat i després en públic". Però ha insistit que els dos partits han de parlar.





"Cal triar. Espanya es juga un canvi no de govern, sinó un canvi de model institucional, econòmic i social que no es pot fer per part de partits debilitats a les urnes, tant Podem com el PSOE. Fer això en plena efervescència de Catalunya és una irresponsabilitat històrica i vull fer una crida a evitar-la", ha tancat.