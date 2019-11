El comitè d'empresa de Seat sol·licita a la Generalitat una reunió amb Volkswagen per calmar les aigües

Els sindicats van negar per activa i per passiva una possible marxa de la fàbrica de Seat de Martorell, l'empresa nega està intenció, però el que és evident és que alguna cosa corre en l'ambient.









Tal és així que, fonts de la Generalitat consultades per Vilapress han explicat que estan valorant la visita arran de la petició del comitè d'empresa de Seat de visitar la direcció de la companyia alemanya: "Estem a disposició el comitè i de l'empresa quan ho necessitin però encara no s'ha pres cap decisió".





La petició del comitè d'empresa de Seat busca que el Govern viatge a Alemanya per reunir-se amb directius de Volkswagen (VW), segons han informat fonts de la Conselleria de Treball de la Generalitat que han dit que "estan avaluant" aquesta sol·licitud, per la qual que aquest viatge podria realitzar-se.





L'objectiu d'el viatge seria demanar informació sobre els plans de futur de la multinacional per a la factoria de Martorell i tranquil·litzar els directius de la matriu de Seat sobre la situació política a Catalunya, segons ha publicat 'La Vanguardia'.





La petició del comitè d'empresa va tenir lloc fa un mes i mig quan el conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, van visitar la factoria de Seat a Martorell.





Fonts del comitè han explicat que el motiu principal de la visita a Alemanya era abordar la situació a nivell mundial de la indústria i el futur de les plantes del grup, tot i que han dit que ara guanya sentit a causa de les protestes a Catalunya.





Per la seva banda, la consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, ha aclarit, en una entrevista a Rac 1, que mantenen un contacte regular amb Volkswagen i que "no hi ha ni el més mínim indici que hi hagi cap operació, ni d'alterar la planta de Seat "arran de les protestes d'aquests últims dies.





La consellera també ha dit que la reunió que va mantenir amb la direcció de Nissan al Japó, en el marc d'una missió comercial amb el Port de Barcelona per captar inversions, ha anat bé: "De moment tot són bones notícies".