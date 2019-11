Catalunya estima en 600.000 les persones amb diabetis

La Conselleria de Salut de la Generalitat estima en unes 600.000 les persones amb diabetis a Catalunya, patologia de la qual se celebra aquest dijous el Dia Mundial de la Diabetis, que aquest any vol augmentar la conscienciació sobre la seva prevalença creixent.





Segons l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) 2018, la diabetis afecta el 7,8% de la població de 15 anys o més --7,6% en homes i 7,9% en dones--, augmentant la seva prevalença amb els anys, sent del 20,2% en població de 65 anys o més.





La prevalença es manté estable des de 2011 al voltant del 8%, i el registre de diabetis tipus 1 incideixi que el 2018, 266 persones menors de 30 anys van iniciar una diabetis d'aquest tipus, dels quals 145 són homes i 121 dones.





El departament ha assenyalat que la diabetis presenta un clar gradient social: les persones amb nivell d'estudis primaris o sense estudis tenen gairebé cinc vegades més de probabilitat de patir diabetis respecte a la població amb estudis universitaris.









La Conselleria de Salut va iniciar el Pla per a la promoció de la salut mitjançant l'activitat física i alimentació saludable, que compta amb més de 65 activitats en marxa en àmbits sanitari, educatiu, comunitari i laboral.





Set CAP de Barcelona han programat aquest dijous activitats com taules informatives, xerrades, tallers i una pedalada en bicicleta estàtica per donar a conèixer les eines i el suport existent per a la prevenció, el diagnòstic i el seguiment de la diabetis.





El departament ha destacat que les entitats de pacients juguen un paper clau en el sistema sanitari català, per la tasca que desenvolupen i pels valors de motivació, compromís, voluntarietat i solidaritat.





Segons la Federació Internacional de Diabetis, més de 425 milions de persones viuen actualment amb diabetis al món, la majoria amb diabetis tipus 2.