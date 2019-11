Junqueras facilitaria el Govern PSOE-Podem amb una abstenció

El líder d'ERC Oriol Junqueras ha assenyalat des de la presó de Lledoners que estaria disposat a facilitar el Govern de coalició progressista de PSOE i Unides Podem amb una abstenció.













Així ho apunten fonts pròximes a ERC, que argumenten que el motiu de Junqueras per no bloquejar l'executiu de Pedro Sánchez és que, donades les circumstàncies en l'arc parlamentari espanyol, no hi hauria una opció millor.





Això no vol dir que els republicans cedeixin a la primera de canvi. De fet, Gabriel Rufián va reiterar ahir dijous el 'no' a Sánchez després de la reunió amb la vicesecretària socialista Adriana Lastra.





Des de les files republicanes consideren que hi ha més discrepàncies que punts en comú, però qualsevol altra alternativa seria pitjor perquè la resta de grans partits espanyols serien PP o Vox.





De tota manera, les negociacions no estan tancades i no hi ha una decisió ferma. Hi ha sectors des de les joventuts d'ERC que només contemplen una opció: el 'no' a Sánchez, al partit consideren també culpable de l'aplicació del 155 a Catalunya, i a qui responsabilitzen de la repressió catalana, sobretot en l'últim mes de mobilitzacions.