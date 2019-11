El suport a la independència a Catalunya, en hores baixes

El 48,8% dels catalans amb dret a vot rebutja la independència, mentre que el 41,9% li dóna suport, segons una enquesta de Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat (CEO).













Així ho reflecteix l'enquesta sobre 'Cosmopolitisme i localisme a Catalunya' del CEO, elaborada entre el 16 de setembre i el 7 d'octubre -abans de la publicació de la sentència de l'1-O- amb una mostra de 1.500 persones i un marge de error de 2,53, realitzada per GABINET D'ESTUDIS SOCIALS I D'OPINIÓ PÚBLICA, SL, per un import de 50.602,20 euros.





Respecte a l'última enquesta de CEO de juliol d'aquest any, la tendència es manté incrementant la distància entre detractors a la independència i favorables: en aquesta enquesta el 48,3% optaven pel 'no', i el 44% pel 'sí '.





Aquest nivell de suport a la independència del 41,9% és el més baix des de l'enquesta de juny de 2017, quan va haver-hi un 41,1% favorables al fet que Catalunya sigui un estat independent i un 49,4% en contra.





Aquesta enquesta s'ha realitzat per primera vegada també a persones residents a Catalunya que no tenen ciutadania espanyola i, per tant, no poden votar, i agregant aquestes persones a la mostra el resultat sofreix una petita variació.





En aquest sentit, a la pregunta de si Catalunya ha de ser un estat independent, la diferència entre detractors i partidaris a la independència s'eixampla: el 40,3% del total dels enquestats hi dóna suport, mentre que el 49,3% la rebutja, el 7,3% no el sap i el 3,1% no contesta.





A més, en ser preguntats per la relació que hauria de tenir Catalunya amb la resta de l'Estat, incloent més opcions que el 'sí' i el 'no' a la independència, la resposta majoritària és que Catalunya sigui un estat independent amb el 33,6%; el 28% opta per continuar sent una comunitat autònoma dins de l'Estat; el 21,6% un estat dins d'una Espanya federal, i el 7,8% vol que sigui una regió d'Espanya.





El suport al fet que Catalunya es converteixi en un estat independent, en l'històric d'aquesta pregunta del CEO, retrocedeix respecte a l'enquesta de juliol d'aquest any (34,5%) i aconsegueix el seu valor mínim des de febrer de 2012, quan el 29% recolzava aquesta opció.





De nou, en agregar els catalans sense ciutadania espanyola, els resultats es modifiquen: el suport a un estat independent baixa al 31,8%; el 28,1% opten per continuar sent una comunitat autònoma; el 20,9% vol que Catalunya sigui un estat dins d'una Espanya federal; el 9,3% una regió d'Espanya; el 6,8% no el sap, i el 3,1% no contesta.





En una altra pregunta, el 58,8% dels catalans amb dret a vot opinen que Catalunya ha aconseguit un nivell insuficient d'autonomia, mentre que el 25,1% creuen que té un nivell suficient; el 6,5% massa; el 7,3% no el sap, i el 2,4% no contesta.





MONARQUIA





El 72,9% dels catalans suspenen la Monarquia, mentre que el 25,1% l'aproven i l'1,9% no ho sap o no contesta, i la mitjana de valoració que li atorguen els ciutadans és d'un 2,17.





A la pregunta sobre quin grau de confiança li mereixen als ciutadans diverses institucions, el Govern català obté una mitjana d'un 4,44; el Govern central un 3,08, i els Mossos d'Esquadra un 6,18.