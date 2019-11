Saps què és el Women Techmarkers?

Encara que l'assistència a l'esdeveniment està oberta tant a homes com a dones les ponents de Women Techmarkers Saragossa 2019 són únicament dones, ja que un dels objectius és donar-los visibilitat així com oferir ajuda i col·laboració.









Noves aplicacions artístiques per a la robòtica / @ de_propios / # wtmz19





El Women Techmakers és una iniciativa promoguda a nivell global per Google per visibilitzar les dones en l'àmbit de la tecnologia. S'hi comprenen diferents temes com noves tecnologies, agile, comunicació, desenvolupament web, UX o qualsevol tema interessant de el sector. Comptarà amb ponències, tallers per a nens i nenes i networking.

























