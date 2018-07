Google Translate prediu la fi del món i el retorn de Jesúcristo

Un error amb Google Translate ha donat lloc a una sèrie de misteriosos missatges i profecies que apareixen quan s'escriuen textos sense sentit en l'aplicació.





El servei de traducció, que admet més de 100 idiomes i atén més de 500 milions de persones al dia, utilitza la intel·ligència artificial per augmentar la precisió. Però la tecnologia també ha causat problemes amb alguns dels idiomes menys utilitzats.





Escriure la paraula 'dog' (gos) 18 vegades a Google Translate i seleccionar l'idioma d'entrada com maorí dóna com a resultat el següent missatge:





"Doomsday Clock is three minutes at twelve We are experiencing characters and a dramatic developments in the world, which INDICATE that we are increasingly Approaching the end times and Jesus 'return".





"El Rellotge del Judici Final és de tres minuts a les dotze. Estem experimentant personatges i un desenvolupament dramàtic en el món, el que indica que ens estem acostant cada vegada més a la fi dels temps i al retorn de Jesús".

No és la primera vegada que els usuaris del servei de traducció s'adonen que els missatges aparentment sense sentit s'interpreten de forma estranya, amb tot un fòrum 'TranslateGate' a Reddit dedicat a l'estrany fenomen.





Escrivint la paraula "goo" 13 vegades seguides, per exemple, i traduint-la del somali a l'anglès, s'obté el missatge: "Cut it into pieces, cut it into pieces", o sigui "Talla el penis en trossos, talla en trossos. "

La llengua somali també presenta altres rareses, com el text "do nal d try mp do nal d tru mp do nal dru mp do nal dru mp" que s'interpreta com "Do not do this anymore", "No facis més això".





Moltes de les traduccions més peculiars semblen referir-se a profecies bíbliques. Però mentre que algunes persones a les xarxes socials han culpat als dimonis, la veritable raó és probable que sigui més científica.





Google afirma que l'aplicació Translate es basa en traduccions que es troben en altres parts d'Internet.





"Google Translate aprèn d'exemples de traduccions al web i no utilitza 'missatges privats' per fer traduccions, ni tan sols el sistema tindria accés a aquest contingut", diu un portaveu de Google.





Google no ha solucionat el problema, ja que tots els exemples han donat com a resultat les mateixes traduccions errònies; però, alguns dels exemples dels que s'ha informat anteriorment semblen haver estat corregits.