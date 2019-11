Els Mossos escorten el petit Nicolás a l'entrada de l'estació de Sants

Els Mossos s'han hagut d'interposar entre els 300 manifestants convocats pels CDR per bloquejar l'estació de tren de Sants i el conegut com a petit Nicolau.









Aquest ha estat protegit per les forces de seguretat quan accedia feia l'estació de Sants per agafar un tren. Desenes d'independentistes s'han encarat a Nicolás arribant-li a agredir físicalmente, per darrere, cosa que ha fet que aquest es tornés i enlletgís l'acte als manifestants.





Aquest empipament de l'petit Nicolás amb els manifestants ha intensificat la violència contra ell i li han començat a ploure ous i objectes a ell i als cossos de seguretat que l'han hagut de escortar fins a l'interior de l'estació per evitar mals majors.