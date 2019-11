El Govern central anuncia el cost de celebrar la Cimera de Clima

El Govern central gastarà 86 milions d'euros en la celebració, el proper mes de desembre, de la Cimera de Clima de Madrid (COP25), tot i que espera recuperar el 20% d'aquesta quantitat, uns 17 milions d'euros, segons recull en la memòria de impacte econòmic de l'decret llei aprovat pel Consell de Ministres amb motiu d'aquest esdeveniment.









En l'informe realitzat per l'Executiu s'especifica que el Ministeri de Transició Ecològica posarà a disposició de la COP25 "crèdits per 86 milions d'euros", una xifra superior a la que la ministra del ram, Teresa Ribera, ha anunciat aquesta setmana, quan va xifrar el cost de la cimera "al voltant dels 60 milions d'euros".





No obstant això, aquesta quantitat seria el resultat de restar a aquests 86 milions d'euros les aportacions que, segons el Govern central, realitzaran els diferents assistents a la conferència. En concret, organitzacions civils, associacions i empreses que aporten recursos "per fer-se visibles en aquesta cimera".





IMPACTE EN EL CONSUM I REPUTACIÓ





Encara que aquest import és "difícil de calcular", segons recull la memòria, a el departament que dirigeix Ribera no li sembla arriscat entendre que podrien arribar a "almenys el 20% dels costos pressupostaris", és a dir, més de 17 milions d'euros. Restats al crèdit inicial, la despesa de l'executiu es reduiria fins als 69 milions d'euros.





"Cal valorar l'impacte reputacional que genera aquest tipus d'esdeveniment per a l'Espanya Global", defensa també el Govern, així com l'impacte econòmic que suposarà l'augment de consum i l'ocupació hotelera per als milers de participants en les jornades. S'estima l'arribada d'unes 20.000 persones durant la celebració.